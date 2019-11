Případ senátorky Sagreové vyvolal v Itálii debatu o antisemitismu

Řím - Debatu o antisemitismu a pravicovém extremismu ve společnosti více než 70 let od konce druhé světové války vyvolal v Itálii případ senátorky Liliany Segreové. Tato devětaosmdesátiletá žena, která přežila holokaust, musela tento týden dostat policejní ochranu. Před časem totiž vyšlo najevo, že dostává denně stovky antisemitských zpráv. Starosta Milána, kde se Segreová narodila, dnes v reakci na její případ představil iniciativu proti nenávisti a rasismu a vyzval Italy k účasti na demonstraci. Informuje o tom list La Repubblica.

Segreová se narodila v roce 1930 v Miláně do židovské rodiny. Po neúspěšném pokusu o útěk do Švýcarska ji italská policie na konci roku 1943 zatkla a v lednu 1944 ji deportovali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Holokaust na rozdíl od části své rodiny přežila.

Od začátku 90. let Segreová bojovala za to, aby lidé v Itálii na hrůzy druhé světové války a vyvražďování Židů nezapomněli. Začátkem loňského roku ji italský prezident Sergio Mattarella za její úsilí jmenoval doživotní senátorkou.

V říjnu ale vyšlo najevo, že Segreová dostává přes sociální sítě denně kolem dvou set nenávistných zpráv, které jí posílají popírači holokaustu, antisemité a další extremisté.

Debatu v Itálii vyvolalo i chování parlamentních stran v této kauze. Senát se totiž rozhodl zřídit na žádost Segreové zvláštní výbor proti nenávisti, rasismu a antisemitismu, strany pravého středu a krajní pravice - Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho, Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a strana Bratři Itálie Giorgie Meloniové - ale vznik výboru nepodpořily.

Například podle Meloniové nemohla její strana vznik výboru podpořit, protože návrh jeho programu nezohledňoval podíl islamistů na rostoucím antisemitismu. Salvini varoval v souvislosti se vznikem výboru před "politickou cenzurou".

Ve čtvrtek italská média informovala, že senátorka dostala policejní ochranu. Nyní ji budou doprovázet dva osobní strážci. Podle agentury Reuters ale nejde o doprovod celodenní. Policisté ji budou chránit jen při účasti na veřejných akcích.

"Devětaosmdesátiletá žena, která přežila holokaust, pod policejní ochranou symbolizuje nebezpečí, kterému židovská komunita v Evropě stále čelí," napsal na twitteru v reakci na případ Segreové velvyslanec Izraele v Itálii Dror Ejdar.

Giuseppe Sala, starosta Milána, kde se senátorka narodila, spolu s kolegou z města Pesaro Matteem Riccim dnes oznámili, že založili svaz měst proti nenávisti a rasismu. Italy vyzvali, aby vyšli v Den lidských práv 10. prosince do ulic, a vyjádřili tak podporu Segreové a nesouhlas s extremismem.