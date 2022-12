Případ otravy řeky Bečvy začne soud projednávat na konci ledna

Vsetín - Případ otravy řeky Bečvy začne vsetínský okresní soud projednávat 30. ledna příštího roku. Na hlavní líčení si vyčlenil 39 jednacích dní, nařízené je do prosince 2023, zjistila dnes ČTK z informací uvedených v justiční databázi. Obžalobě v případu čelí společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Firma a Havelka jsou podle dostupných informací obžalovaní z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem. Zástupci obžalované firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je podle nich tedy prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Také někteří rybáři tvrdí, že musel být zdroj znečištění blíž k místu nálezu prvních uhynulých ryb.

Letos v březnu podal státní zástupce Jiří Sachr v kauze obžalobu. O několik týdnů později mu však Okresní soud ve Vsetíně vrátil případ k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Žalobce však toto rozhodnutí napadl. O jeho stížnosti rozhodoval v říjnu olomoucký krajský soud, který jí vyhověl a vrátil věc zpět vsetínskému soudu k novému projednání. Spis k případu obsahuje více než 4600 listů.