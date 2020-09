Případ masivního úhynu ryb otrávených kyanidem převzala policie

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Případ ekologické havárie, která zapříčinila masivní úhyn ryb v řece Bečvě, převzali od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) vsetínští kriminalisté. Původce, který vodu otrávil kyanidem, zatím stále není známý. Na případu se pracuje, řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Lenka Javorková. V práci pokračují rybáři, kteří stále vytahují z řeky uhynulé ryby. Činnost jim komplikuje deštivé počasí. Škody zatím nejsou vyčísleny.

"V tuto chvíli jsme případ předali kriminální policii, která to šetří. Jakékoliv další informace z naší strany by mohly zmařit vyšetřování. Určitě nechceme, abychom kvůli přílišné informovanosti nedošli do cíle," řekla ČTK mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Podotkla, že cílem vyšetřování je usvědčit původce havárie. Práce inspektorů nekončí, celý týden odebírali vzorky. "Hlavní tíhu nyní nesou kriminální policisté ze Vsetína, kteří případ nyní šetří," doplnila Nastoupilová.

Podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové vyšetřování pokračuje. "Nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu vyšetřování podrobnější informace sdělovat. Nechme naše kolegy pracovat, až bude ve věci nějaký posun, informace zveřejníme," řekla ČTK Javorková.

Pozornost směřují vyšetřovatelé k Valašskému Meziříčí, první následky ekologické havárie byly totiž zaznamenány u Choryně a Lhotky nad Bečvou, vzdálené od města zhruba šest kilometrů. Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. V úterý ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i ČIŽP. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve čtvrtek.

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. Rybáři z vod do kafilerií pořád odvážejí otrávené ryby. "Sběr i nadále pokračuje, ale hatí to bohužel nyní déšť. Na některých místech toku máme kvůli mrtvým rybám záchytné sítě, ale kvůli možnému zvednutí hladiny jsme je museli odstranit," řekl ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. "Nemám ještě informaci o tom, že by byl znám viník," doplnil.

Kontaminace se v Bečvě objevila v neděli, postupně od Vsetínska postupovala od Hustopečí nad Bečvou, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku nad Bečvou až do Přerova a dál. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. Kontaminační mrak zanechal spoušť v podobě mrtvé řeky. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let.

Brabec: Najít původ otravy Bečvy je otázkou hodin

Najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zřejmě otázkou hodin. Doufá, že viník bude exemplárně potrestán. Ministr to dnes sdělil ČTK. Desítky tun ryb v Bečvě otrávily kyanidy. Kontaminační mrak se v řece objevil v neděli.

"Ekologické katastrofě, kterou otrava kyanidy v řece Bečvě bezpochyby je, se velmi intenzivně věnuje ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí), se kterou jsem v každodenním kontaktu. Ve spolupráci s Policií ČR nyní pátráme po původci znečištění. Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán," napsal ministr.

V podobných situacích je podle něho klíčové zjistit, jaká látka znečištění způsobila. "To se v případě Bečvy podařilo odborníkům až včera (ve čtvrtek). Pracovalo na tom souběžně několik různých laboratoří po celé ČR. Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin," uvedl Brabec.

Mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová dnes na dotaz ČTK řekla, že inspekce nemá informace o tom, které firmy v okolí nakládají s kyanidy. Dodala, že i pokud by tomu tak bylo, rozhodně je nezveřejní. I vzhledem k výše zmíněných okolnostem pak inspekce nechce poskytovat další podrobnosti k vyšetřování.

Kontaminační mrak začal v řece zabíjet v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova, v úseku o délce 38 kilometrů. Do čtvrtka rybáři odvezli do kafilerií 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se podle Povodí Moravy již podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.

Výskyt kyanidů v Bečvě je jednou z největších ekologických havárií na Moravě za poslední roky. Blízký Hranický kras a tamní minerální vody podle odborníků havárie patrně nezasáhla.

Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Účinkují tak, že zablokují buněčné dýchání. Smrtelná dávka kyanidu je podle ČIŽP 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok. Inspekce nicméně k rozborům ani množství látky dosud nic bližšího neuvedla, mohlo by to podle ní mařit vyšetřování.

Na případu pracují vsetínští policisté. Zatím ho šetří pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. To se může změnit, pokud se prokáže úmyslný čin.

S policií spolupracuje při hledání původce znečištění i Povodí Moravy. Padlo i několik trestních oznámení.