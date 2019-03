Praha - O dalším působení Václava Klause mladšího v poslaneckém klubu ODS bude podle předsedy strany Petra Fialy v sobotu jednat Výkonná rada ODS. Právě Fiala jako první vyzval Klause, aby klub opustil. Situace podle něj poškozuje důvěryhodnost strany u voličů. S tím souhlasí také místopředsedové ODS Martin Baxa a Martin Kupka. I část krajských politiků ODS míní, že některé Klausovy výroky straně nepomáhají a spíše odrazují voliče. Podle bývalého prezidenta Václava Klause vedení ODS a její poslanci směřují k politické bezvýznamnosti a musí vzniknout nová pravicová strana.

Klub se ve středečním usnesení distancoval od Klausových slov, jimiž v úterý přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klub Klause vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět a dnes svůj postoj znovu potvrdil.

"Nepochybně situace už překračuje jenom záležitost poslaneckého klubu, dotýká se celé naší politické strany, proto je logické, aby se jí zabývala výkonná rada. Ta zasedá v sobotu, takže se touto věcí budeme také zabývat," řekl Fiala. "To, co mohu říci jednoznačně: nekončí to tímto usnesením a tou reakcí Václava Klause. Budou následovat další kroky," doplnil. Konkrétní být nechtěl.

Rozhodnutí klubu ODS nepřekvapilo bývalého prezidenta, někdejšího předsedu občanských demokratů a otce poslance Václava Klause. "Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce," uvedl Klaus starší. Podle něj musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Fiala se na twitteru ohradil, že od původní ODS se odklonil právě Václav Klaus.

Podle místopředsedů Baxy a Kupky bylo Klausovo vyjádření o židovských výborech nepřijatelné. Připomněli také, že dlouhodobým problémem je i programový rozchod Klausových názorů se stanovisky ODS, například co se týče členství v Evropské unii nebo účasti v zahraničních misích.

Také někteří krajští politici ODS se domnívají, že Klausovy výroky straně nepomáhají. Poukázali ale i na to, že je respektovaným odborníkem na školství a jeho politický styl je kontroverzní dlouhodobě. Například šéf brněnské ODS Robert Kerndl nebo brněnská primátorka Markéta Vaňková se domnívají, že by Klaus mladší měl ze strany odejít. Jako důvod pro vyloučení z ODS či odchod z klubu výroky naopak nevidí třeba předseda královéhradecké ODS a krajský radní pro investice Václav Řehoř.