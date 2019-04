Praha - Kandidát na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček považuje za své hlavní priority podporu podnikání nebo dokončení restrukturalizace státních agentur. Havlíček to dnes řekl novinářům. Uvedl, že počítá s tím, že kvůli ministerskému postu skončí jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podotkl, že finální rozhodnutí o jeho jmenování ministrem je na prezidentovi Miloši Zemanovi. Lidovým novinám (LN) Havlíček také řekl, že je třeba uvažovat o regulaci velkoobchodních cen mezi mobilními operátory.

Havlíčka dnes do čela ministerstva, které dosud vedla Marta Nováková (za ANO), navrhl premiér Andrej Babiš (ANO).

"V každém případě musíme dotáhnout živnostenský balíček. Jasně se musí říct, kde a kdy se sníží administrativa. Živnostníci musí vidět velmi rychle určité výsledky. Samozřejmě je to i otázka exportu a exportní politiky, která je v tuto chvíli z nemalé části právě na resortu průmyslu a obchodu. Je to také otázka dotažení fúze jednotlivých státních agentur a jejich zeštíhlení," uvedl dnes ke svým prioritám Havlíček.

V energetice je podle něj nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. "Pravděpodobný scénář je takový, že se bude investovat do dalšího bloku, ne-li dvou bloků v Dukovanech. Na to je třeba všechno připravit, připravit vztah mezi vládou a ČEZ," doplnil. Energetický mix bude podle něj nutné ale doplnit i dalšími zdroji. "Musíme počítat s plynem a s obnovitelnými zdroji," dodal.

Regulace velkoobchodních cen mezi operátory je podle Havlíčka jedním z kroků, jak se postavit vysokým cenám mobilních dat. "Musíme se zamyslet nad mírou určité regulace velkých hráčů vůči velkoobchodním partnerům čili vůči virtuálním operátorům. Ceny jsou tam v současné době nekonkurenceschopné, virtuální operátoři, kteří spravují tisíce až desetitisíce klientů, nakupují de facto za stejné ceny jako běžný spotřebitel," řekl Havlíček v rozhovoru pro LN, jehož část dnes zveřejnil server Lidovky.cz. Dalším krokem je podle něj příprava na aukci čtvrtého operátora.

Velké personální změny na ministerstvu Havlíček nechystá, řekl novinářům. "Každý, kdo bude ochoten udělat maximum, kdo tomu obětuje vše, kdo to bude dělat srdcem a kdo bude tvrdě pracovat, tak má dveře otevřené," zdůraznil pravděpodobný budoucí ministr.

Zaměstnavatelé věří, že Havlíček sníží byrokracii v podnikání

Zaměstnavatelé věří, že Karel Havlíček jako případný nový ministr průmyslu a obchodu sníží administrativní zátěž podnikatelů, podpoří exportéry, zlepší čerpání peněz z operačních programů EU a vyřeší otázky v energetice. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Havlíčka dnes do čela ministerstva, které dosud vedla Marta Nováková (za ANO), navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Havlíček poté řekl novinářům, že počítá s tím, že kvůli ministerskému postu skončí jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Nyní působí i jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Hospodářská komora doufá, že Havlíček bude podporovat český průmysl a obchod a spolupracovat s podnikatelskými organizacemi na řešeních, které umožní hlavně snížit administrativní zátěž podnikatelů. "Obzvlášť důležité bude, aby bránil zaměstnavatele před škodlivými změnami přicházejícími pod taktovkou odborů. Zrušení karenční doby, skokové zvyšování minimální mzdy, snahy o zkrácení pracovní doby a povinný pátý týden dovolené v kombinaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a zvyšující se administrativní zátěží je pro podnikatele smrtící koktejl," řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák věří, že Havlíček bude mimo jiné podporovat modernizaci českého průmyslu. "Dosud jsme s ním úzce spolupracovali a podařilo se nám společně prosadit například změny v odpočtech na výzkum a vývoj či zrychlit čerpání v operačních podnikatelských programech," uvedl. Na MPO jej však podle něj vedle podpory inovací budou čekat i jiná témata jako podpora exportu, řešení budoucí podoby energetiky v ČR včetně výstavby nových jaderných reaktorů či příprava nového operačního programu na podporu konkurenceschopnosti.

"Havlíček je nesporně schopný a zkušený podnikatel a manažer. Pokud vezmeme v úvahu působení Novákové v pozici ministryně, nemůže asi být hůř," míní předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Havlíček podle něho už ale šest let kryje tažení proti malým podnikatelům a živnostníkům. "Podporoval elektronickou evidenci tržeb a ve prospěch podpory Babiše i manipulativně interpretoval výsledky vlastních průzkumů. Podporoval i nehorázná kontrolní hlášení. Jako štít jej používali Babiš a ministryně financí Alena Schillerová vždy, když chtěli zavést další zhoršení podmínek podnikání pro živnostníky," dodal Bábek.

Prezident Svazu a obchodního ruchu Tomáš Prouza vidí Havlíčka jako člověka, který rozumí potřebám byznysu. "A sám na vlastní kůži opakovaně zažil, jak ubíjející je byrokracie, již podnikatelé čelí," řekl ČTK. Jeho velkou výhodou bude podle něj také to, že měl čas poznat fungování státní správy a dokázal prosadit dlouho chybějící inovační strategii ČR.

"Karel Havlíček je autorem vládní strategie pro posílení inovací. Má ty nejlepší předpoklady, aby přivedl české hospodářství do 21. století," komentoval připravovanou výměnu na postu šéfa ministra průmyslu programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. ČR podle něj potřebuje nastartovat rozvoj elektromobility, aktivně vstoupit do vývoje řešení akumulace energie, chytrých sítí a lepšího využití obnovitelných zdrojů. Rozvoj moderní energetiky brzdí složité podmínky pro čerpání podpory i chabé cíle v národních strategiích, podotkl.

Volbu Havlíčka vítají Solární asociace a Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE). "Doufáme, že za jeho působení ministerstvo zefektivní čerpání investiční podpory pro české podniky v oblasti i nízkouhlíkových řešení, zejména podporu pro nové střešní solární elektrárny na střechách firem," uvedl předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář. V oboru malého a středního podnikání a inovací je pan Havlíček doma, to mě naplňuje optimismem, dodal předseda KOZE Štěpán Chalupa.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by Havlíček nepochybně měl umět "rozhýbat", míní analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Avšak teprve čas podle něj ukáže, zda obstojí tam, kde se to nepodařilo jeho předchůdkyni Martě Novákové, tedy například tváří v tvář silné lobbistické hrázi mobilních operátorů. "Havlíčkovi nepochybně hrozí, že v tomto ohledu dopadne podobně neslavně jako ona," poznamenal.

Ekologové: Havlíček by měl pokročit v proměně české energetiky

Karel Havlíček by měl jako nový ministr průmyslu podle ekologů pokročit v proměně české energetiky. Organizace Greenpeace výměnu za Martu Novákovou vítá.

"Nový ministr průmyslu by měl rozběhnout nutnou změnu české energetiky. Právě prostředí, z něhož pochází - malé a střední firmy - může být páteří moderní čisté energetiky, kde energii vyrábí z nemalé části právě menší firmy, obce a družstva i jednotlivé domácnosti z místních obnovitelných zdrojů," napsal ČTK Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Podle něj je nutné stanovit ambiciózní cíl pro obnovitelné zdroje.

Vstřícnější postoj k moderním technologiím a obnovitelným zdrojům energie v majetku lidí, obcí a firem a k rekonstrukci uhelných regionů za pomoci malých místních podniků a živnostníků by mohl Havlíček mít podle Jana Rovenského z Greenpeace.

Nástupce Novákové bude čelit tlaku na to, aby nenavrhl růst těžebních poplatků, míní Koželouh. "Ukáže se, jestli pracuje v zájmu občanů a státu a tlaku těžařů odolá. Také čelit tlaku na přípravu krajně rizikového projektu nových reaktorů nebude vůbec lehké," doplnil. Podle Havlíčka je nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. Počítat je ale nutné i s dalšími zdroji, jako s plynem a právě s obnovitelnými zdroji, řekl dnes novinářům.

"Jsme rádi, že dochází k personální výměně na ministerstvu průmyslu a obchodu, protože končící ministryně Marta Nováková kopala za velké firmy a uhlobarony," uvedl pro ČTK Rovenský. Organizace doufá v to, že nový ministr nebude "další loutkou energetických monopolů".