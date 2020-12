Prioritu v očkování budou mít zdravotníci a domovy seniorů

Praha - V prvních týdnech budou proti covidu-19 v Česku očkováni zdravotníci, kteří pečují o těžké případy. Další prioritou jsou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) domovy seniorů. Řekl to na tiskové konferenci. Dopoledne ministr při návštěvě připraveného očkovacího centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze řekl, že první dodávka vakcín by do Česka mohla dorazit už 26. prosince.

První dodávky v řádu desítek tisíc budou podle Blatného distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic. Do pondělního rána mají velké nemocnice ministerstvu nahlásit seznam zaměstnanců, kteří budou očkováni.

Mluvčí Krajské nemocnice Liberec (KNL) Václav Řičář řekl ČTK, že když se očkovalo proti chřipce, využilo toho kolem 30 procent zaměstnanců KNL. Největší zdravotnické zařízení v kraji zaměstnává v nemocnicích v Liberci, Turnově a Frýdlantu přes 2700 lidí, pacienti s covidem jsou ale jen v Liberci. "Prioritou pro nás je, abychom očkovali zaměstnance, kteří pracují na covidových jednotkách," uvedl. Minimálně pětina zaměstnanců liberecké nemocnice covid prodělala. "Tudíž není potřeba je bezprostředně očkovat," dodal Řičář.

"Zjišťujeme zájem u zdravotníků ve všech čtyřech krajských nemocnicích. Vypadá to, že zájem bude velký, určitě větší než například při očkování proti chřipce," řekl ČTK mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant. Seznamy by měly být hotové v pondělí. "Poskytujeme ministerstvu zdravotnictví maximální součinnost a jsme připraveni," řekl ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek.

"Základní priorita bude proočkování zdravotníků v krizové infrastruktuře. Potom se chceme zaměřit na domovy pro seniory, protože to je místo, které je třeba ochránit naprosto zásadně. To samo o sobě si vyžádá velké množství vakcíny," dodal ministr Blatný.

Velké nemocnice mají také pro očkování připravený rezervační systém podobně jako pro antigenní testování. Spuštěn bude k 26. nebo 27. prosinci podle toho, kdy bude vakcína přivezena do ČR. "Následně se budou zapojovat další centra tak, že člověk se bude moci objednat na vakcínu. Při objednání bude nějakým způsobem identifikován, což mimo jiné poskytne informaci o tom, jestli patří do té dané skupiny," řekl ministr.

Počet vakcín je podle něj dostatečný pro proočkování všech lidí, kteří budou mít zájem. Podle průzkumů ho má zhruba 40 procent populace, dalších zhruba 20 procent je nerozhodnutých.

Až bude dostupná vakcína dalších výrobců, která nevyžaduje skladování v silném mrazu, zapojí se do očkování také praktičtí lékaři. Celkem by mělo být asi 200 očkovacích míst ve zdravotnických zařízeních a 5000 praktických lékařů.