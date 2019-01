Praha - Úpravy, které zadrží vodu v krajině, by měla přinést novela o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jež chystá ministerstvo zemědělství. Prioritou budou nově oblasti zasažené suchem. Díky novele by měl Státní pozemkový úřad (SPÚ) možnost vykupovat pozemky pro úpravy za tržní ceny, nikoliv jen za úřední, jak je tomu nyní. Na tiskové konferenci to uvedl ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

SPÚ má letos na pozemkové úpravy 1,3 miliardy korun z programu rozvoje venkova, dalších 700 milionů má na přípravu projektů. Úpravy se také budou nově dimenzovat podle odhadů klimatické změny, která bude v ČR v roce 2050, dodal rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička.

Sklenička byl po nástupu ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) požádán, aby připravil novou metodiku pro pozemkové úpravy. Podle Skleničky je nyní nutné přihlížet k tomu, že veškeré stavěné poldry, rybníky nebo další opatření budou muset fungovat i s pokračující klimatickou změnou. Musí se tak počítat s více nárazovými srážkami a se zvyšující se teplotou. "Zní to logicky, ale zatím se to nedělo," dodal.

Za druhé podle něj musí být prioritou akumulace vody, tedy dlouhodobější zadržení proti současné retenci, tedy zadržení krátkodobému. Pozemkové úpravy by se také měly řešit ve více katastrech najednou a projekty budou řešit zdroje vody pro závlahy.

SPÚ má nyní vytipováno více než 1000 katastrálních území, které jsou postižené suchem, mají dostatek státní půdy a jsou v nich například zaniklé nádrže nebo rybníky, kde by se mohly úpravy dělat.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz EU. V programech plánuje pokračovat, chce ale zvětšit dotace na obnovu a modernizace závlah, do kterých plánuje dát až 1,1 miliardy korun do roku 2022. Zatím se v programu, který funguje od roku 2016, utratilo 82 milionů korun.

Do budoucna by se mělo více investovat i do závlahových systémů. Nyní jsou podle úřadu využívány závlahy na 60.000 hektarech, v roce 1993 byla celková zavlažovatelná plocha o 100.000 hektarů větší. "Dotace jsou podmíněny aplikací nových, úsporných technologií a zařízení na dávky vody i na snížení spotřeby energie. Zatím vynaložená částka je 61 milionů korun, do roku 2022 se plánuje 1,1 miliardy korun," uvedlo již dříve ministerstvo.

Velké investice mají jít i do stavby přehrad, například pod plánovanou Skaličkou v povodí Bečvy pokračují výkupy pozemků. Dokončené jsou studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce pokračují také na přehradě ve Vlachovicích, kde ministerstvo chce předložit návrh na výkup pozemků vládě koncem prvního čtvrtletí. Je také podaná žádost o vydání územního rozhodnutí k Novým Heřminovům. Plánuje se také zvyšování hladiny Novomlýnských nádrží, voda by se pak mohla využít na závlahy sadů nebo vinic.

Škody za loňské sucho odhadlo ministerstvo již dříve až na 11 miliard korun. Zemědělci a pěstitelé stromu budou moci získat jako kompenzaci až dvě miliardy korun.