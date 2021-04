Prioritou pro další rozvolnění budou školy, možná sportovní aktivity

Praha - Prioritou pro případné další uvolnění protiepidemických opatření budou podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) nadále školy. Uvažuje také o rozšíření možností pro sportovní aktivity, což ale nedoporučují epidemiologové. Priority pro návrat k normálnímu životu podle něj ještě nejsou sestaveny, více bude zřejmě možné říci koncem příštího týdne. Řekl to dnes novinářům.

Od tohoto pondělka se do škol vrátila část školáků, skončil také zákaz nočního vycházení a cest mezi okresy. U dalšího možného rozvolnění protiepidemických opatření chce ministr postupovat obezřetně. Na dotazy, zda uvažuje o nějakém uvolnění od 26. dubna, řekl, že na otázky bude reagovat pouze vyjmenováním priorit, ale ty zatím ještě nejsou sestaveny. "Z hlediska časového je třeba všem říct, aby byli rádi, že jsou teď děti ve škole," konstatoval. Během dvou týdnů chce některé priority zveřejnit. Uvedl, že je tlak na to, aby se do školek mohly k předškolákům vrátit i další děti, aby se obnovila praktická výuka na středních školách či omezila rotace, kdy se třídy ve školách po týdnu střídají. Pokusit by se chtěl i o rozšíření možností pro sportovní aktivity. "I když epidemiologové nám tvrdě radí, abychom to nedělali," poznamenal.

Priority chce ministr projednat s jednotlivými svazy či segmenty, kterých se budou týkat. Podle něj ministerstvo jedná například s Hospodářkou komorou, ministerstvem průmyslu a obchodu, dnes se schází se zástupci kultury, v sobotu se sportovními svazy.

Arenberger řekl, že pandemii koronaviru bude možné považovat za stabilizovanou, až bude denně přibývat asi 100 případů na 100.000 obyvatel, přičemž nyní hodnoty dosahují zhruba trojnásobku. V Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je podle ministra připravený systém, kterým by lidé v budoucnu pomocí QR kódu mohli prokazovat například to, že jsou očkováni nebo mají negativní test. Aplikace by pak mohla sloužit při vstupu na některé akce.