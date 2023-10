Prioritou je ukončení agrese Hamásu v Izraeli a propuštění rukojmí, uvedla EK

Jeruzalém - Prioritou je nyní ukončení agrese palestinského radikálního hnutí Hamás na území Izraele a propuštění rukojmí, uvedl mluvčí Evropské komise v reakci na víkendový útok palestinských ozbrojenců z Pásma Gazy na izraelské území, při němž zahynuly stovky Izraelců. Mluvčí EK Peter Stano několikrát zdůraznil, že Izrael má právo bránit své území a své obyvatele v souladu s mezinárodním právem.

V reakci na agresi Hamásu svolal šéf unijní diplomacie Josep Borrell na úterý mimořádné neformální jednání ministrů zahraničí EU, kde budou diskutovány další kroky. Setkání se uskuteční v Ománu, kde se nyní koná jednání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC). Česko na něm zastupuje ministr zahraničí Jan Lipavský. Ministři přítomní v Muskatu se mimořádného jednání zúčastní přímo, ti, kdo v Ománu nejsou, budou přítomni prostřednictvím videokonference, potvrdil Stano.

Šéf unijní diplomacie je podle mluvčího EK v kontaktu s mnoha evropskými i světovými představiteli, rovněž i se zástupci arabského světa. "Mluví s našimi partnery, zvláště s těmi, kdo mají vliv na to, co se děje přímo na místě, a těmi, kdo mají vliv na tuto skupinu," uvedl Stano. Cílem je, aby tyto země přiměly Hamás zastavit to, co dělá.

Boje v Izraeli rozpoutali v sobotu ozbrojenci z Hamásu překvapivým útokem z Pásma Gazy. Radikálové dosud zabili asi 700 Izraelců a desítky dalších unesli do Pásma Gazy.