Prioritou dospívajících je dobré vzdělání a práce, tvrdí průzkum

Londýn - Získání kvalitního vzdělání a práce jsou celosvětově nejdůležitějšími cíli dětí, dospívajících i mladých osob ve věku od deseti do 24 let. Vyplývá to z průzkumu mínění, o němž napsal list The Guardian. Odpovědi podle deníku ovlivnila hlavně pandemie covidu-19, krize rostoucích životních nákladů a globální oteplování.

Více než 700.000 osob bylo dotázáno, co by zlepšilo jejich pocit pohody. Zhruba 40 procent respondentů uvedlo vzdělání a práci, zatímco 21 procent hovořilo o bezpečnosti a dalších 16 procent zmínilo dobré zdraví a výživu.

Téměř polovina respondentů (47,2 procenta) byla ve věku 15 až 19 let. Přes dvě třetiny (68,8 procenta) pochází z Afriky a více než čtvrtina (27,5 procenta) z jihovýchodní Asie, převážně Indie.

Nezisková organizace Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH), která průzkum provádí, doufá, že získá názory nejméně jednoho milionu mladých lidí před začátkem globálního fóra v říjnu.

Výsledky průzkumu "zdůrazňují míru, do které svět, ve kterém mladí lidé žijí, ovlivňují obavy o finanční zabezpečení a potřebu dovedností", řekl šéfka PMNCH Helga Fogstadová.

Svět má více mladých lidí než kdykoliv předtím. Avšak mnoho z dnešních 1,8 miliardy mladých nedosahuje svého plného potenciálu kvůli selhání stávající legislativy a investic do plnění jejich potřeb, uvedl PMNCH.

Kvůli uzavření škol v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích během pandemie covidu-19 bylo v roce 2022 až 70 procent desetiletých neschopno číst nebo chápat jednoduchý text, oproti 53 procentům před rokem 2020, uvedla organizace.

Průzkum provádějí prostřednictvím osobních rozhovorů i aplikace WhatsApp mladí lidé, kteří absolvovali speciální školení.

Jednadvacetiletá Blessing Alimsová získala více než 3000 odpovědí v Calabaru na jihovýchodě Nigérie. "Je klíčové poslouchat mladé lidi při rozhodování, protože mohou přispět čerstvými nápady, inovativními řešeními a různorodými pohledy, které mohou pomoci řešit složité výzvy a formovat více inkluzivní a udržitelné výsledky," řekla. "Zapojení mladých lidí nám umožní ovlivnit rozhodnutí, která mají vliv na naše životy a budoucnost," dodala.