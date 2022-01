Prioritami vlády jsou stabilizace veřejných financí či orientace na EU a NATO

Praha - Prioritami vlády Petra Fialy (ODS) jsou podle preambule programového prohlášení stabilizace veřejných financí, orientace na EU a NATO nebo penzijní reforma. Kabinet dnes dokument zveřejnil na svém webu. Mezi klíčové oblasti řadí vláda také vzdělávání, podporu svobodného trhu, životní prostředí, bydlení, digitalizaci či vědu a výzkum. Zaměří se i na modernizaci státní správy a chce se postarat o zlepšení politické kultury.

Zásadní změny v oblasti veřejných financí plánuje kabinet dotáhnout přibližně v polovině svého mandátu, aby byly účinné od roku 2024. "Chceme stát, který nežije na dluh, který je chytrý, efektivní a úsporný," píše vláda v úvodu programového prohlášení, které schválila ve čtvrtek. Cestu ke stabilitě vidí vláda v reformě výdajů státu, ne ve zvyšování daňové zátěže.

Pětikoalice chce i stát, který patří do demokratické Evropy a prosazuje hodnoty svobody a demokracie. Soustředit se chce i na bydlení, vzdělávání či to, aby lidé měli jistotu důstojného života ve stáří. "Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu," stojí v programovém prohlášení.

Kabinet v úvodu dokumentu uvádí, že se bude muset vyrovnat i s řadou jevů, které přichází zvnějšku. "Z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Jde o vysokou inflaci, epidemii covidu-19 i důsledky energetické krize," shrnuje prohlášení klíčové aktuální úkoly, o kterých hovoří vládní politici už od svého prosincového jmenování.

Své plány označuje vláda za velice ambiciózní. "Ale víme, že je třeba začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si už nemůže dovolit žádná další zpoždění," stojí v prohlášení. Kabinet chce být otevřený a transparentní a hájit zájmy všech občanů.

Programové prohlášení schválila vláda jednomyslně ve čtvrtek. Jednotlivé kapitoly navazují na programovou část koaliční smlouvy a většinou jsou obsáhlejší a obsahují konkrétní termíny. Vláda požádá Sněmovnu o důvěru ve středu 12. ledna, v dolní komoře má většinu 108 hlasů.

Vláda slibuje v roce 2025 vydávat na obranu dvě procenta HDP

V roce 2025 bude Česká republika na obranu dávat dvě procenta svého HDP. Výdaje v této výši chce kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) uzákonit. Pro efektivní financování armády a její modernizaci plánuje zřídit obranný fond. Chce také předložit několik novel, včetně změny zákona o zadávání veřejných zakázek a ústavní novely, která by umožnila vládě rychleji vysílat vojáky do zahraničí.

"Vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí jsou nutné investice do obranyschopnosti naší země," uvedla vláda v dnes zveřejněném dokumentu. Za základ české obrany kabinet považuje členství v NATO, v rámci aliance chce být platným a respektovaným spojencem, který si plní své závazky. Jedním z nich jsou výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP, což Česko dlouhodobě nesplňuje. Vláda slibuje, že tohoto cíle dosáhne v roce 2025. "Budeme prosazovat legislativní zakotvení této úrovně obranných výdajů jako minimální hranice," uvedla vláda.

Slibuje také, že do konce letošního roku předloží legislativní návrh, který by zajistil dlouhodobě stabilní a efektivní financování armády formou obranného fondu. Při modernizaci armády chce zahájit nebo dokončit klíčové modernizační projekty. Konkrétní nákupy dokument neuvádí, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ale bude muset rozhodnout například o nákupu pásových bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun. Vláda dále počítá aktualizací strategických dokumentů, s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, který zohlední specifika obranných akvizic, nebo s posílením financování vědy. Investovat chce i do kybernetické obrany, robotiky nebo umělé inteligence. Podporu má přislíbenu i domácí obranný průmysl.

Při nasazování vojáků na zahraniční mise se chce vláda zaměřit na stabilitu východní a jižní hranice, na boj s terorismem a řešení migrace v místech vzniku, tedy například v subsaharské Africe.

Kabinet plánuje obyvatele lépe připravit na krizové situace. "Budeme dbát nejen o rozvoj a modernizaci ozbrojených sil, ale také domácího obranného a bezpečnostního průmyslu," uvádí dokument. Zaměřit se chce na hybridní hrozby, do příštího roku by měly být předloženy legislativní návrhy týkající se ochrany kritické infrastruktury. Zvyšovat chce i atraktivitu aktivní zálohy.

Vybrané body programového prohlášení v oblasti obrany:

- základem obrany České republiky je členství v NATO

- navýšení výdajů na obranu tak, aby v rozpočtu na roku 2025 dosáhly úrovně dvou procent HDP

- do konce roku 2022 vláda předloží legislativní návrh systému dlouhodobě stabilního a efektivního financování armády a její modernizace formou "obranného fondu"

- zefektivnění akvizičního procesu. Budou zahájeny či dokončeny klíčové projekty modernizace

- do roku 2023 vláda aktualizuje strategické dokumenty (například Obrannou strategii ČR, Koncepci výstavby Armády ČR 2030 a další)

- do roku 2023 vláda předloží novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek s ohledem na specifika obranných akvizic

- vláda posílí financování projektů vědy a výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti a bude investovat do moderních technologií v oblastech, jako jsou kybernetická obrana a autonomní zbraňové systémy (například robotika a umělá inteligence)

- do konce roku 2022 vláda předloží ústavní novelu, na základě které by mohla akceschopněji rozhodnout o vyslání vojáků

- vláda bude zvyšovat atraktivitu aktivní zálohy

- vláda se zasadí o systematickou přípravu občanů na krizové situace, zejména mladé generace

Zastropování dotací a konec podpory biopaliv první generace

Zastropování dotací pro největší farmy a platbu na první hektary si zapsala do svého programového prohlášení vláda Fialy. Chce také ukončit podporu biopaliv první generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Osevní plocha jedné plodiny by měla být podle kabinetu v erozně ohrožených oblastech maximálně deset hektarů.

Ministr zemědělství Zbyněk Nekula (KDU-ČSL) by měl také posílit vliv vlastníků na stav držené půdy. "Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu převedeme zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří. Podpoříme soukromé vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad zemědělství a ochrany přírody," informoval na svých stránkách nový kabinet.

Vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako například kompenzace za ovoce zničené mrazem. Ukládky do fondu mají být nákladovou položkou.

V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.

Ročně chce kabinet pak dávat alespoň tři miliardy korun na pozemkové úpravy, plánuje revidovat meliorace nebo zvyšovat kvalitu zemědělského školství.

Stát chce také podpořit ustavení strategického investičního fondu, díky kterému by měli dodavatelé kupovat podíly ve zpracovatelských firmách. "Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze dvora)," píše se v dokumentu.

Investiční dotace budou pro zemědělce, kteří mají příjmy ze zemědělské činnosti minimálně z 30 procent, včetně propojenosti podniků. "Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení firem čerpajících dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům zemědělec přistupuje," uvádí mimo jiné materiál.

Čtvrtina zemědělské půdy se má do roku 2030 přesunout do režimu ekologického zemědělství, minimálně desetina pak má aktivně chránit opylovače a biodiverzitu - půjde o meze, nárazníkové pásy, větrolamy nebo úhory.

Dokončení trestního řádu či novelu o státním zastupitelství

V oblasti spravedlnosti a práva slibuje vláda dokončit návrh nového trestního řádu i věcného záměru civilního řádu soudního. Ještě v letošním roce chce vytvořit návrh novely zákona o státním zastupitelství, která zavede funkční období vedoucích státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

"Připravíme nové procesní kodexy, které jsou podmínkou pro modernizaci, zrychlení a zkvalitnění soudního řízení," uvedl Fialův kabinet. Ohledně státních zástupců plánuje vláda také přijmout opatření "k posílení jejich odpovědnosti".

Ve sféře soudnictví i státního zastupitelství se chce kabinet zasadit o zvýšení odměn nejustičních pracovníků. Plánuje elektronický soudní spis, zpřístupnění statistiky rozhodování soudců a soudů či posílení personálního obsazení ve správním soudnictví.

Mezi svými prioritami v oblasti práva vláda dále zmiňuje podporu konsensuálního řešení rodičovských konfliktů tak, aby děti nebyly oběťmi sporů mezi rodiči. Chce také předložit opatření, která "pomohou efektivnímu řešení finančních obtíží a dluhů tak, aby byl kladen důraz na prevenci a poskytnutí druhé šance". Hodlá rovněž usnadnit zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, tento návrh chce předložit do poloviny letošního roku. Kabinet počítá rovněž s předložením návrhu zákona transponujícího evropskou směrnici o ochraně takzvaných whistleblowerů, tedy lidí, kteří veřejně upozorní na protiprávní činnost.

Do konce roku 2023 reforma penzí a nové krizové předpisy

Do konce roku 2023 chce vláda předložit reformu penzí a revizi krizové legislativy. Ve stejném roce plánuje zpracovat i novou politiku ochrany klimatu a energetickou koncepci. Ve stejném roce chce vláda prosadit i zásadní změny v oblasti veřejných financí tak, aby byly účinné zhruba v polovině mandátu kabinetu od roku 2024.

Důchodovou reformu zamýšlí vláda postavit na "na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu". Fiala ve čtvrtek uvedl, že aspoň na základních parametrech se chce shodnout i s opozicí. "Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů," stojí v programovém prohlášení.

Do konce roku 2023 má vláda v plánu i revidovat legislativu pro krizové řízení. Vycházet má z analýzy současných hrozeb a po zkušenostech s covidem-19 zlepšit připravenost státu na pandemie, ale i povodně, sucho, průmyslové havárie či kyberútoky. Posílit by se měla také role krizových orgánů, zejména Ústředního krizového štábu. V rámci reformy chce vláda také podpořit funkční spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému a obecní policií.

Do konce roku 2023 má vláda v úmyslu připravit aktualizaci státní energetické koncepce, představit novou politiku ochrany klimatu a aktualizovat státní energetickou koncepci. "Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050," stojí v dokumentu.

Do konce roku 2023 chce vláda revidovat rámcové vzdělávací programy, představit zákon o cestovním ruchu či předložit Sněmovně tzv. Magnitského zákon, který sankcionuje hrubá porušení lidských práv. Legislativně chce i vymezit fungování bezpečnostní agentur. Do poloviny roku 2023 pak chce kabinet připravit zákon o veřejných kulturních institucích. Nejpozději v roce 2023 má také být zrušena povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Do konce roku 2023 by se také mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proměnit na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS). Kabinet od toho očekává efektivnější přípravu, realizaci staveb, ale i lepší zabezpečení jejich údržby a provozu.

Do čtyř let 200 km dálnic

Hlavní dopravní prioritou vlády bude dostavba chybějící dopravní infrastruktury. Do roku 2025 by se podle plánů kabinetu stávající dálniční síť měla rozšířit až o 200 kilometrů, klíčové bude pokročit při dostavbě Pražského okruhu a dálnic D35 a D1. Dalším cíle je pokrok v přípravě vysokorychostních tratí. Vláda zároveň chce zavést větší kontrolu efektivity vynaložených peněz a času na dopravní stavby.

Vedle stavby Pražského okruhu, D35 a dostavby D1 mezi Říkovicemi a Přerovem chce vláda do konce roku 2025 zprovoznit například obchvat Českých Budějovic a další úseky D3 či prodloužit dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena by měla být také dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, dále tři úseky o celkové délce 21,4 kilometru na dálnici D55 a také další části Velkého městského okruhu v Brně na silnici I/42. Pokročit chce vláda i se stavbou příhraniční části D11, prodloužení dálnic D52, D43 a středočeské části dálnice D3.

V úsecích, kde nebude nutná dálnice, je cílem zvýšit kapacity vybraných silnic první třídy. Koalice zároveň slibuje minimálně šest miliard korun ročně od roku 2023 na opravy silnic druhé a třetí třídy. Součástí stavby dálnic a silnic má být také budování nových odstavných ploch pro kamiony, kterých by do čtyř let mělo být více než 4500.

Na železnici je prioritou vlády příprava vysokorychlostních tratí, které chce zároveň napojit na některá krajská města. Ke stavbě by následně měly být připraveny první části rychlotratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně. Dalším cílem na železnici je modernizace až 290 kilometrů stávající železniční sítě, včetně klíčových dopravních uzlů v Plzni a Pardubicích. Začít by měla také přestavba železničního uzlu v České Třebové. Urychlit chce koalice také stavbu trati z centra Prahy na ruzyňské letiště.

Ve veřejné dopravě chce vláda zlepšovat podmínky pro cestování, například rychlejší obnovou vozového parku na železnici, rozšířením platnosti jednotné jízdenky i do autobusové dopravy a otevírat železniční trh. V polovině letošního roku vláda plánuje zrevidovat současný systém slev pro studenty a důchodce, který jim nyní zajišťuje slevu 75 procent.

Další změny plánuje koalice v legislativě. Jednou z novinek by mohlo být zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Aktualizován by měl být také sankční systém u dopravních přestupků a Ředitelství silnic a dálnic se bude transformovat v novou státní organizaci. Koalice se chce věnovat také možnostem rozšíření mýtného a vážení kamionů na dálnicích. Dalším cílem je dokončení digitalizace dopravně-správních agend.

Výstavbu dopravní infrastruktury v čele se zrychlením budování dálnic a železnic měla i předchozí vláda. Podle ní k tomu měl přispět nový stavební zákon. Ten se však nová koalice chystá upravit.

Vláda chce obnovit fotovoltaiku, chce kombinovat jádro a obnovitelné zdroje

Nová vláda chce přispět k obnově fotovoltaiky, protože ji považuje v geografických podmínkách ČR za klíčový obnovitelný zdroj. Kabinet přispěje ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně 100.000 střechách do roku 2025. Budoucnost české energetiky vidí v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z programového prohlášení, které dnes vláda zveřejnila. Programové prohlášení v energetice je téměř srovnatelné s koaliční smlouvou, v některých bodech je konkrétnější. Kapitola k průmyslu a obchodu je ve srovnání mírně obsáhlejší.

"Před Českou republikou stojí zásadní výzvy v podobě důsledků pandemie covid-19 a bezprecedentní energetická krize. Zároveň čelí velkým globálním změnám v technologické a environmentální oblasti a potřebné transformaci ekonomiky," uvedla vláda v programovém prohlášení.

Zelená dohoda pro Evropu (tzv. Green Deal) je pro ČR podle programového prohlášení příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.

Vláda chce do konce roku 2023 připravit aktualizaci Státní energetické koncepce ČR s ohledem na klimaticko-energetické cíle EU. Do konce roku 2022 připraví nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku. Vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat. Kabine tchce i posílit ochranu zákazníků a nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem.

Uhelné elektrárny chce nová vláda odstavovat pod podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery," uvedla vláda. Odklon od uhlí chce vláda stihnout do roku 2033.

Vláda chce pokračovat v programu Zelená úsporám, tedy v dotacích na zateplování, výměny kotlů nebo na instalace fotovoltaických elektráren. Chce jednat o navýšení peněz v Modernizačním fondu, prostředky z něj chce využít k modernizaci energetiky a teplárenství.

Vláda chce podporovat i rozvoj jaderné energetiky, podpoří dlouhodobý provoz současných jaderných bloků a výstavbu nového zdroje v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Připraví podklady pro rozhodnutí o dalších blocích ve stávajících jaderných lokalitách Temelín a Dukovany. Bude také pokračovat v přípravě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Limity těžby uhlí jsou pro vládu podle programového prohlášení konečné a neprolomitelné. Chce využít zdroje z EU k transformaci energetiky a průmyslu a ke zvýšení kvality života v postižených regionech, jde především o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Chce pokračovat v naplňování programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a programu revitalizace Moravskoslezského kraje, a to zejména při revitalizaci území postiženého bývalou hornickou činností.

V podnikání se chce vláda zaměřit na podporu malých a středních firem a zjednodušit pro ně dotační programy. Usilovat hodlá o zvýšení podílů projektů s vysokou přidanou hodnotou, větší prostor má získat výzkum a vývoj. Snahou bude vytvářet prostředí pro finální produkci na území ČR. Do konce letošního roku kabinet plánuje vytvořit novou strategii podpory exportu a internacionalizace firem. Otevřít chce trh práce zájemcům ze třetích zemí. Vláda slibuje také pomoc start-upům včetně zajištění financování.

Vláda slibuje, že se úspěšně zhostí předsednictví v Radě EU

Vláda slibuje, že se úspěšně zhostí předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane ve druhé polovině letošního roku. Chce EU demokratickou, nebyrokratickou, sociálně spravedlivou a obchodně otevřenou a s důrazem na dodržování občanských svobod. Ministrem pro evropské záležitosti je předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek (STAN). Členství v EU vláda považuje za klíčové a prospěšné.

"Jsme připraveni se úspěšně zhostit předsednictví Rady EU ve druhém pololetí roku 2022 a vrátit Česku pověst spolehlivého a respektovaného partnera," píše kabinet. Do příprav předsednictví chce zapojit sociální partnery. Aktivně chce usilovat o posílení integrace směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu, k účinné ochraně vnějších hranic a k pevné transatlantické vazbě.

Podle kabinetu je nutné prosadit systematickou přípravu české pozice k jednotlivým evropským návrhům, zpracovávat kvalitní analýzy očekávaných dopadů na ČR, což by mělo usnadnit prosazování českých pozic v EU i vysvětlování české veřejnosti.

Vláda též zopakovala prioritu z koaliční smlouvy, a to prosazování procesu rozšiřování EU o země západního Balkánu a též snahu o aktivní působení na rozvoj Evropské politiky sousedství, zejména Východního partnerství. Oproti v listopadu schválené smlouvě kabinet nyní zdůraznil též podporu unijní angažovanosti ve Středomoří i vůči zemím Sahelu, kam patří například Mali, Niger, Čad nebo Etiopie.

Kabinet chce prosazovat přístup k migraci bez povinných kvót a prevenci nelegální migrace v místě vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy. Podporovat chce vláda prohlubování jednotného vnitřního trhu, financování mobility pro studenty či volného cestování napříč Evropou. Zvláštní pozornost chce věnovat ochraně spotřebitelů.

Při pravidelné revizi víceletého finančního rámce EU bude vláda usilovat o dostatečné prostředky zejména na bezpečnost a obranu, ochranu životního prostředí, digitalizaci a obnovu ekonomik po koronavirové pandemii. Zlepšit chce schopnost ucházet se o peníze z centrálně řízených unijních programů, zejména na vědu, výzkum a inovace. Kabinet chce dále využít peníze ze strukturálních a kohezních fondů na výstavbu klíčové infrastruktury.

Programové prohlášení je v sekci o evropských záležitostech podrobnější oproti koaliční smlouvě. Zmiňuje například to, že vláda chce zlepšit informování občanů o záležitostech EU, vést s nimi dialog o dlouhodobých prioritách ČR v EU i o budoucnosti EU jako celku. Chce též vytvořit systém podpory profesního uplatnění Čechů v unijních institucích.

Nově se též vláda zmiňuje o podpoře strategického partnerství s Francií zejména s ohledem na spolupráci předsednického tria. Převzít chce ČR záštitu nad výroční mezinárodní konferencí Platformy evropské paměti a svědomí.

Ve školství chce vláda zlepšit financování, upravit učivo i zkoušky

Programové prohlášení vlády pro školství vyzdvihuje jako hlavní cíle modernizaci vzdělávání a potřebu získat pro něj víc peněz. V souladu s koaličním programem slibuje udržení platů pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy, úpravy v učivu do konce roku 2023 nebo přípravu změn v přijímacích i maturitních zkouškách. Vláda v dokumentu avizuje rovněž podporu vzdělávání znevýhodněných dětí, rozvoj digitalizace a spolupráce škol s firmami či změnu financování vysokých škol. Proti koaličnímu programu z dokumentu vypadl příslib zajištění srovnatelných podmínek pro soukromé a církevní školy.

Za klíčový dokument pro modernizaci školství označuje vláda ve svém prohlášení Strategii vzdělávání 2030+, kterou na podzim 2020 schválil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Strategii připravil bývalý ministr školství Robert Plaga (za ANO), který je nyní náměstkem současného ministra Petra Gazdíka (STAN). Gazdík již dříve řekl, že považuje dokument za kvalitní a chce pokračovat v jeho naplňování.

Důležitým úkolem bude podle vlády získat pro školství víc peněz tak, aby veřejné výdaje na něj odpovídaly v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) alespoň úrovni průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Na rozdíl od koaličního programu vládní prohlášení nezmiňuje výši 5,2 procenta HDP. V ČR se rozpočet na vzdělávání v minulých letech pohyboval kolem čtyř procent HDP.

Mezi cíle na podporu škol a pedagogů jmenuje programové prohlášení platy učitelů na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy. Dál upřesňuje, že podíl nadtarifních složek platu by měl zůstat 20 procent. Podobně jako v koaličním programu vláda v prohlášení avizuje zavedení systému profesního růstu pedagogů. Do konce letošního roku chce zlepšit mimo jiné podporu začínajících učitelů a do konce roku 2024 zpřístupnit podpůrné pozice ve školách.

Zajištění pozic pro speciální či sociální pedagogy nebo školní psychology předpokládala novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou v minulém volebním období Sněmovna neschválila. Gazdík již dříve slíbil, že se k úpravě co nejdříve vrátí.

Co se týče kvality vzdělávání, chce ji vláda zvednout mimo jiné úpravou učebních programů pro základní a střední školy. Důraz by se měl klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Navíc by se měly připravit změny v přijímacích i maturitních zkouškách. Regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání by se měly snížit například podporou práce s rodinami dětí z nevzdělaných či cizojazyčných rodin. Pro školy slibuje vláda intervenční programy. Systém inkluze chce zachovat, ale podrobit pečlivé revizi.

Vláda pro letošek počítá s revizí slev jízdného či změnou stavebního zákona

Ještě letos chce koaliční vláda připravit nový energetický zákon, vytvořit strategii exportu a internacionalizace firem či předložit ústavní novelu, která má umožnit rychlejší rozhodování o vyslání vojáků do zahraničních misí. Do konce června plánuje podle dnes zveřejněného programového prohlášení revidovat slevy jízdném, které zavedl předchozí kabinet Andreje Babiše, a upravit nedávno přijatý stavební zákon. Konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst plánuje vláda pětikoalice Spolu s Piráty a Starosty na základě inventury všech agend státu představit do konce roku . "Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme," uvádí dokument. Vzniknout mají letos týmy podporující digitální transformaci jednotlivých centrálních úřadů a také dlouho diskutovaný návrh novelizace zákona o státním zastupitelství, který má zavést funkční období státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

Ještě letos chce vláda prosadit, aby do volby členů rad veřejnoprávních médií byl zapojen Senát. Do konce roku plánuje zřídit při Úřadu vlády pozici poradce pro národní bezpečnost jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik a zpracovat strategické materiály, které pomohou rozvoji a dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů. Do poloviny roku chce schválit strategii hasičského záchranného sboru a do konce prosince přijmout novou Strategii prevence kriminality na dalších pět let. Mezi úkoly pro první rok mandátu vláda zařadila také vytvoření samostatného panelu Agentury pro zdravotnický výzkum s cílem vytvářet klinické doporučené postupy.

"Do konce roku 2022 předložíme ústavní novelu, na základě které by vláda mohla akceschopněji rozhodnout o vyslání vojáků například za účelem osvobození občanů ČR či do zahraničních operací v rámci Sil velmi vysoké pohotovosti Severoatlantické aliance. Do poloviny roku 2022 předložíme návrh mandátu pro vyslání ozbrojených sil do zahraničních misí a operací na období let 2023 a 2024. Nasazování naší armády mimo území ČR bude v souladu s našimi definovanými zahraničně-politickými zájmy," uvádí dokument v kapitole věnované obraně.

Ministerstvo životního prostředí slíbilo do konce roku 2022 předložit návrh na ústavní ochrany vody a navrhnout změny předpisů pro ekologické havárie a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Chce také zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí tak, aby vycházely z potenciální škody. Nový energetický zákon má pak obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku. "V prvním pololetí roku 2022 předložíme úpravu nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka," uvádí k novým pravidlům pro stavebnictví. Vláda tak chce podle dokumentu zabránit kolapsu stavebního řízení v Česku, který by byl důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Zachovat chce stavební úřady na místní úrovni současně má začít fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.

V kapitole věnované školství hovoří pro první rok vlády dokument o podpoře rozšíření nabídky profesních bakalářských programů tak, aby lépe reflektovaly potřeby trhu práce, a výrazném zlepšení podmínek pro výkon učitelského povolání, zejména dostatečným rozšířením odborné podpory učitelů ve školách, včetně podpory začínajících učitelů. V prvním ze čtyř ročních období mandátu chce vláda také zavést pravidla pro dietní stravování ve školách a školkách a podpořit vznik dalších komplexních center zdravotní péče.

V kultuře vláda v programovém prohlášení kopíruje koaliční smlouvu

Programové prohlášení vlády v bodě týkajícím se kultury kopíruje text koaliční smlouvy, kterou spolu dnešní vládní strany uzavřely po volbách. V některých bodech ke kultuře přidala upřesnění času, do kdy chce dané závazky v resortu splnit, nebo konkrétnější úkoly. Opakuje ale, že chce jedno procento na kulturu ze státního rozpočtu, zlepšit podmínky financování národních kulturních institucí, více podpořit kulturu v regionech a kreativní průmysly, daňově zvýhodnit mecenášství a do systému volby rad České televize a Českého rozhlasu zapojit Senát.

To je jeden z bodů, který oproti koaliční smlouvě dostal termín - v programovém prohlášení to vláda slibuje prosadit během roku 2022. Hospodaření veřejnoprávních médií chce podrobit kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem. Zmiňované jedno procento státního rozpočtu pro rozpočet ministerstva kultury po odečtení výdajů na církve v programovém prohlášení slibuje vláda prosadit do konce svého volebního období.

Vláda slibuje podporovat nejen živou kulturu, což činily s různým úspěchem četné předchozí vlády, ale také podnikání v kultuře. Slib o podpoře muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví, není ani v programovém prohlášení upřesněn tím, zda půjde jen o instituce zřizované státem, o které jako o své příspěvkové organizace pečovat musí stát ze zákona, či zda půjde třeba i o krajské či městské organizace, nebo i o instituce soukromé.

Proti koaliční smlouvě programové prohlášení konkretizuje snahu věnovat zvláštní pozornost institucím připomínajícím dějiny a oběti totalitních režimů 20. století. Minulá vláda schválila, že 30. příspěvkovou organizací ministerstva kultury se stane Památník ticha. Převezme aktivity obecně prospěšné společnosti, která dosud v objektu bývalého pražského nádraží Bubny pod stejným jménem upozorňovala na židovské transporty. Nyní vláda uvedla, že podpoří přípravu klíčových projektů v této oblasti, jako jsou Památník Lety, věznice v Uherském Hradišti nebo Rudá věž smrti ve Vykmanově u Ostrova.

Vláda avizuje podporu kulturních a kreativních průmyslů včetně filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek. Bývalá vláda každoročně uvolňovala na pobídky peněz méně, než si realita vyžadovala. Fond kinematografie aktuálně kvůli rozpočtovému provizoriu a vyčerpání dotací zastavila příjem žádostí o filmové pobídky.

Poslední léta však vždy vláda dalších několik set milionů korun uvolnila tak, aby filmaři české prostředí dále využívali. Nová vláda slibuje prosadit transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize tak, aby mohl podporovat i další projekty než jen tradiční film, jako třeba seriálovou tvorbu nebo herní průmysl. Největší podíl práce na přípravě své transformace odvádí především sám fond a transformaci začalo ministerstvo kultury připravovat již za bývalého vedení.