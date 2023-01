Prioritami MZV jsou Ukrajina, sankce, ekonomická diplomacie či digitalizace

Praha - Prioritami ministerstva zahraničí pro letošní rok budou Ukrajina, sankční politika, ekonomická diplomacie či digitalizace resortu. Ministr Jan Lipavský (Piráti) plánuje cesty do Afriky, Jižní Ameriky či Asie, konkrétně například do Indie. Řekl to dnes novinářům.

Česko by podle šéfa diplomacie mělo pracovat na vzniku speciálního trestního tribunálu pro vyšetření zločinu agrese v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. ČR patří do jádrové skupiny zemí, které se na věci podílejí.

Ministerstvo také personálně obsadí nové oddělení sankčních politik, které povede náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální Martin Povejšil a bude mít další tři pracovníky. Oddělení vzniklo v návaznosti na přijetí sankčního zákona, který umožňuje zavést restrikce proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek.

Více se chce Lipavský věnovat ekonomické diplomacii. Navštívit chce s podnikatelskými delegacemi Jižní Ameriku, Afriku či Asii. Zdůrazňovat chce české příležitosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací a prezentovat Česko jako moderní zemi, se kterou je dobré navazovat obchodní spolupráci.

Ekonomické diplomacii se podle Lipavského v resortu systematicky věnuje jeho první náměstek Jiří Kozák (ODS). Lidové noviny nedávno uvedly, že měl v rámci cesty po Asii navštívit také Tchaj-wan, ale nestalo se tak. Kozák to pro deník zdůvodnil osobními problémy, podle Lidových novin se ale uvnitř české diplomacie spekulovalo o tlaku Číny na zrušení cesty.

Lipavský dnes jakékoli politické důvody popřel. "Bylo to z rodinných důvodů," řekl na dotaz ČTK. Až to bude logisticky možné, Kozák podle něj plánuje cestu zrealizovat.

Další letošní prioritou v úřadu bude podle Lipavského digitalizace resortu. S novým rokem vznikla sekce informačních a komunikačních technologií, kterou vede Blanka Fajkusová. Šéf diplomacie věří, že se podaří zmodernizovat některé IT systémy, i například cestovatelský systém Drozd.

Česko se snaží podporovat kandidatury Čechů do institucí v Bruselu

Česko se snaží podporovat kandidatury Čechů do institucí v Bruselu a hledat příležitosti pro pracovníky, kteří se podíleli na nedávno skončeném předsednictví v Radě Evropské unie. Novinářům to dnes řekl Lipavský. Nelze podle něj ale dát práci úplně každému.

Státní správu pro předsednictví posílilo 228 pracovníků. Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu (SZEU) mělo navíc 69 diplomatů. Celkem bylo na SZEU zhruba 270 pracovníků, a to diplomatů, expertů z unijních institucí či stážistů. Do předsednictví se napříč státní správou zapojilo 2000 úředníků. Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK nedávno sdělil, že desítky lidí budou pokračovat ve službách státu, ať už na úřadu vlády, nebo v jiných resortech.

Předsednictví znamenalo rozšíření některých agend či zřízení nových odborů. Logicky se tak s jeho koncem opět počet míst zmenšuje, řekl Lipavský. Všichni zaměstnanci ministerstva zahraničí, kteří se na předsednictví podíleli, si hledají nové uplatnění v jiných agendách v rámci resortu.

Některým lidem například dobíhají aktuální kontrakty a mají už vysoutěžená nová místa v institucích v Bruselu. Ministerstvo podle Lipavského prakticky řeší, jak překlenout dobu do nástupu do nového zaměstnání, aby pracovníci nemuseli na několik měsíců odjíždět do Prahy.

"Snažíme se samozřejmě podporovat umisťování nebo i kandidatury Čechů do mezinárodních institucí v Bruselu," poznamenal ministr. "Zároveň jsou konkrétní vrcholové pozice, kde se snažíme lobbovat za konkrétní jednotlivce," uvedl. Podle šéfa diplomacie není možné vyloučit, že ne každý na první dobrou získá uplatnění, ministerstvo se ale snaží lidem nabídnout nějakou příležitost.

Prioritou je podle Lipavského také zkvalitnit činnost Diplomatické akademie, o čemž mimo jiné hovořil už v srpnu při zahájení pravidelné porady s velvyslanci v Černínském paláci. "Měla by výrazně posílit své kapacity a způsob fungování. V tuto chvíli je to ale na začátku," dodal.