Přindiš si oddechl, že nepřišel o velké akce a bude na ME obhajovat tři tituly

Praha - Kajakář Vít Přindiš si po vypjatých nominačních bojích oddechl, že nepřišel o mezinárodní závody. Znovu se dostal do reprezentačního týmu a na mistrovství Evropy ve vodním slalomu bude příští týden v Liptovském Mikuláši obhajovat tři zlata z loňského mimořádně vydařeného šampionátu v italské Ivrei.

Domácí kvalifikace v kategorii kajakářů bývá v Česku obvykle vyrovnaná a letos před posledním závodem bojovalo sedm závodníků o dvě volná místa za olympijským vítězem Jiřím Prskavcem, který měl pozici v reprezentaci jistou. "Ty dva víkendy jsou nejhorší víkendy v roce. Ty závody nejsou hezké. Ten stres je enormní," řekl dnes novinářům Přindiš.

Ve třiatřiceti letech se stal nejstarším členem reprezentačního týmu a oddechl si. "Ta představa, že bych jinak byl celý rok doma a další závod bych si zajel až v srpnu na mistrovství republiky na Lipně, je hrozná," svěřil se loňský vítěz celkového hodnocení Světového poháru. Nervozita na mezinárodních akcí už není taková. "Už to není o tom, že bych přišel o celou sezonu a vůbec bych se nemohl ukázat."

I po změně trenéra potvrdil své místo v reprezentaci, které drží dlouhodobě. Ze skupiny trenéra Jiřího Prskavce se nominovali všichni kajakáři, Prskavce s Přindišem doplnil mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka. Společně tak pojedou i hlídky. "Na to se těším. Myslím, že poslední jsme jeli v roce 2018 na mistrovství světa v Riu a od té doby jsme v tomhle složení nejeli. Docela se nám dařilo, tak doufám, že se nám na to podaří navázat," řekl Přindiš.

Nový trenér přinesl do jeho přípravy nové prvky. "Trošku má jiný pohled na mou techniku, na styl jízdy. Snaží se mě trošku motivovat, abych zkoušel jiné průjezdy," přiblížil a dodal, že vzhledem k jinému somatotypu ale nemůže jezdit stejně jako Prskavec.

Nové poznatky přinesla i spolupráce s lékařem Jiřím Dostálem. "Když mi dělá testy, tak mi vycházejí trochu jinak než klukům. Řešíme u mě trochu jiný typ tréninku. Já mám relativně dobrou základní vytrvalost. Chybí mi taková ta vytrvalá výbušnost. Krátké intervaly, aby svaly dokázaly pracovat v extrémní zátěži. To je u toho slalomu potřeba," líčil Přindiš. V zimní přípravě proto někdy dělal jiná cvičení než zbytek týmu. "Ale myslím, že se to projeví za další čas. Tohle je hrozně krátce, pracujeme na tom jednu zimu," poznamenal.

Na evropský šampionát se vrátí do Liptovského Mikuláše, kde v roce 2016 na ME neúspěšně bojoval o olympiádu v Riu de Janeiro. "Tehdy jsem se vrátil do týmu po zranění. Jířovi (Prskavcovi) jsem se přiblížil, smazal jsem ten jeho náskok z roku 2015. V Lipťáku se mi jelo skvěle, ale dal jsem tři šťouchy v semifinále a nevyjel jsem si o jedno místo finále. To bylo pro mě hodně smutné," vzpomínal.

O dva roky později měli vodní slalomáři v Liptovském Mikuláši jednu zastávku Světového poháru, ale od té doby se tam nezávodilo a Přindiš tam nebyl. "Před loňskou Ivreou jsem tam (v dějišti ME) byl rozhodně víckrát, i jsme tam závodili. Vyhrál jsem tam Světový pohár. To bylo pro mě takové sympatičtější. Do Liptovského Mikuláše nejedu rozhodně s tím, že bych chtěl obhájit ty tři medaile. Udělám maximum, abych se tomu přiblížil, ale kdo ví," přemítal.

Také naladění formy bude jiné než před rokem, protože příprava směřovala především k nominaci. "Loni ta Evropa byla před nominací, takže jsme do toho šli fakt v nejlepší formě," vysvětlil kajakář, který loni vyhrál individuální závod, hlídky i závod v extrémním slalomu. Může mu pomoci uvolněnost. "Spadl ze mě ten stres. To by mohla být moje výhoda," dodal.