Princové William a Harry popřeli zprávy o roztržce

Londýn - Britští princové William a Harry popřeli zprávy tisku o vzájemné roztržce mezi jejich rodinami. Deník The Times dnes napsal, že William se nechoval přátelsky vůči Harryho manželce Meghan, což údajně vedlo k oznámení dvojice z minulého týdne, že se vzdává reprezentačních rolí. Bratři takové zprávy označili za urážlivé a potenciálně škodlivé. Britská královna Alžběta II. právě na dnešek svolala krizovou schůzku kvůli překvapivému rozhodnutí prince Harryho a Meghan.

The Times dnes s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsaly, že 37letý William svého 35letého bratra a Meghan vystrnadil "šikanujícím přístupem". William údajně neměl rád Meghan.

"Navzdory jasným popřením dnes jedny britské noviny otiskly zprávu spekulující o vztahu mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a vévodou z Cambridge," stojí v prohlášení uvádějící šlechtické tituly Harryho a Williama.

"Pro bratry, kteří tak silně dbají na věci spjaté s duševním zdravím, je používání štvavého jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé," uvedli princové v dnešním prohlášení.

Londýnské Timesy předtím napsaly, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu se chtějí vzdát svých královských rolí po dvou letech, kdy jim bylo "neustále připomínáno, kde je jejich místo". Rozepře údajně propukly už před svatbou Harryho a Meghan v květnu 2018.

Britská média už loni spekulovala o vzájemném odcizení obou princů kvůli sporům jejich manželek. Princ Harry v říjnu určité napětí ve vztahu s bratrem Williamem přiznal.

Po oznámení Harryho a Meghan, že se vzdávají rolí v královské rodině, se dnes ve východoanglickém Sandringhamu schází nejužší část britské královské rodiny včetně 93leté panovnice, obou princů a jejich 71letého otce prince Charlese.

Harry s Meghan minulou středu oznámili, že nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlají být finančně nezávislí.

Podle britského listu panují obavy, že pokud by královna plánům Harryho a Meghan nevyšla vstříc, mohli by vévoda a vévodkyně ze Sussexu vystoupit bez svolení královského paláce v televizním rozhovoru. Ten by podle britských listů mohl královskou rodinu silně poškodit. Teprve před nedávnem další člen rodiny, královnin syn Princ Andrew (59) oznámil ústup z veřejného života po "katastrofálním" televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Britská královská rodina se připravuje na pondělí krizové jednání

Nejužší část britské královské rodiny se v pondělí sejde v sídle královny Alžběty II. v anglickém Sandringhamu, aby tam projednala záměr prince Harryho a jeho manželky Meghan vzdát se reprezentačních rolí a stát se finančně nezávislými. Krizové schůzky, jak o ní britská média informují, se zúčastní vedle královny a prince Harryho také jeho bratr princ William a otec korunní princ Charles. Televize Euronews uvedla, že Meghan se jednání zřejmě zúčastní telefonicky, neboť je nyní v Kanadě.

Harry s Meghan ve středu oznámili, že nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlají být finančně nezávislí. Tímto prohlášením ale zaskočili královskou rodinu a rozpoutali bouři na mediální scéně. Královská rodina se teď snaží najít model budoucích vztahů s Harrym a jeho ženou.

Podle korespondenta BBC Jonnyho Dymonda, který se věnuje zpravodajství z královské rodiny, se od pondělní schůzky očekává, že se stane prvním krokem v určení nových vztahů Harryho a Meghan vůči královské rodině. Královna si podle Dymonda přeje najít řešení v řádu dní, i když v cestě stojí několik složitých problémů.

Předpokládá se, že Harry a Meghan, kteří se nyní věnují pouze charitativní činnosti, budou muset své případné výdělky mimo Británii danit. Buckinghamský palác chce podle BBC také zpřísnit protokol, aby zabránil tomu, že Harry s Meghan budou finančně těžit ze svého statusu členů královské rodiny.

Dymond nevylučuje, že na pondělní schůzku navážou další setkání, na kterých bude rodina situaci dál řešit. Vyjasnit se také musí budoucí povinnosti Harryho a Meghan v královské rodině a také Harryho možnosti čerpat peníze z fondů královské rodiny.

Dymond poznamenal, že jakákoli dohoda, která vznikne, musí být dostatečně pevná a funkční. Dodal, že ujednání se stane vzorem i pro další členy královské rodiny, kteří by se v budoucnu rozhodli změnit své dosavadní postavení.

V souvislosti s prohlášením Harryho a Meghan o svých plánech britská média psala, že královská rodina byla zaskočena i zklamána. Nedělník The Sunday Times dnes uvedl, že William je z rozluky se svým bratrem smutný. "Po celý náš život jsem držel bratra kolem ramen, ale už dál nemohu. Jsme teď každý sám za sebe," citoval nedělník Williamova slova, která řekl svému příteli. "Vše, co nyní můžeme dělat, a co já můžu dělat, je zkusit je podpořit a doufat, že opět přijde doba, kdy budeme mluvit jedním hlasem," dodal podle The Sunday Times princ William.