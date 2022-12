Princ William se prošel po bostonském nábřeží s prezidentem Bidenem

Boston (USA) - Britský následník trůnu princ William se dnes prošel po nábřeží v Bostonu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Stalo se tak v rámci několikadenní návštěvy členů britské královské rodiny ve Spojených státech, jejímž cílem je upozornit na celosvětové problémy v oblasti životního prostředí. Informovala o tom agentura Reuters.

Pro Williama a jeho manželkou Kate jde o první zahraniční cestu od zářijové smrti královny Alžběty II. a rovněž první cestu, na které používají nové tituly princ a princezna z Walesu. Své putování po USA zahájili ve středu.

William se dnes v chladném počasí odpoledne setkal s Bidenem pod širým nebem na bostonském nábřeží. Před soukromým jednáním v knihovně Johna F. Kennedyho se spolu krátce prošli.

Tématem jejich diskuse budou mimo jiné "společné klimatické cíle" a "otázky duševního zdraví", řekla novinářům před setkáním mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

William má dnes také udělit jím založenou cenu Earthshot Prize, kterou dostávají lidé pracující na řešení dopadů klimatických změn.

"Chceme ukázat, co můžeme všichni udělat pro to, abychom pomohli přivést svět na cestu ke stabilnímu klimatu, kde obyvatelé, příroda i oceány budou prosperovat v harmonii," uvedl William ve svém stanovisku zveřejněném v deníku The Huffington Post.

Královský pár naposledy navštívil Spojené státy v listopadu 2014, kdy byl hostem tehdejšího prezidenta Baracka Obamy v Bílém domě.