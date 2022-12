Princ Harry viní královskou rodinu z hraní špinavých her a vypouštění historek

Londýn - Princ Harry prohlásil, že britská královská rodina o sobě pravidelně vypouští historky do médií. V nové upoutávce na očekávaný dokumentární seriál společnosti Netflix o něm a jeho manželce Meghan, která byla zveřejněna dnes, to označil za "špinavou hru". První tři díly seriálu budou k dispozici ve čtvrtek, oznámila dnes streamovací služba uprostřed rozsáhlých spekulací o tom, co pár řekne o ostatních členech královské rodiny.

Od doby, kdy Harry a Meghan před dvěma lety rezignovali na své královské povinnosti a odstěhovali do Kalifornie, aby tam mohli vést nezávislejší život, své příbuzné několikrát kritizovali a instituci obvinili z rasismu. Buckinghamský palác obvinění odmítá.

Harry také v rozhovorech naznačil, že se zbytkem rodiny, především se svým otcem, králem Karlem III., a starším bratrem, princem Williamem, následníkem trůnu, si nyní sotva rozumí. "Nikdo nezná celou pravdu," říká Harry v upoutávce a dodává, že ji zná pouze on a Meghan.

Buckinghamský palác k dokumentárnímu seriálu nevydal žádné prohlášení a na žádosti o komentář agentury Reuters dnes bezprostředně nereagoval.

V krátkém klipu Harry zmínil lidi pracující pro královské domácnosti, kteří o sobě navzájem informují novináře, což je záležitost, o které již dříve hovořil. "V rodině existuje určitá hierarchie. Víte, že dochází k únikům informací, ale také k podstrkávání příběhů. Je to špinavá hra," říká v traileru Harry.

Hlas v upoutávce, který zřejmě patří Harrymu, se také zmiňuje o "bolesti a utrpení žen, které se vdávají do této instituce", zatímco jsou vidět záběry jeho zesnulé matky, princezny Diany, a jeho švagrové Kate.

Když Harry a Meghan naposledy otevřeli téma svých vztahů s ostatními členy královské rodiny v rozhovoru s Oprah Winfreyovou v březnu 2021, uvrhlo to podle Reuters tuto instituci do jedné z největších krizí poslední doby. Buckinghamský palác poté slíbil, že se bude vážně zabývat otázkami, které rozhovor nastolil, a zároveň důrazně poznamenal, že "některé vzpomínky se mohou lišit". O několik dní později se vyjádřil také William. "My rozhodně nejsme rasistická rodina," uvedl tehdy.

Dokumentární seriál vévodil titulním stránkám nedělních vydání britských deníků. Některé listy psaly, že pár vyhlásil válku rodině Windsorů.

Zveřejnění první ukázky minulý týden se shodovalo s první cestou Williama a jeho manželky Kate do Spojených států po osmi letech. Jejich návštěvu rovněž zastínilo obvinění z rasismu, kterému čelila Williamova 83letá kmotra. Ta kvůli svým poznámkám odstoupila ze své čestné funkce v královské domácnosti.