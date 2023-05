Princ Harry seděl při korunovaci ve třetí řadě

Londýn - Princ Harry seděl při dnešní korunovaci svého otce Karla III. ve třetí řadě, neměl při ní oficiální roli a neobjevil se po jejím skončení s ostatními členy rodiny na balkóně Buckinghamského paláce. Podle médií hned po skončení ceremoniálu sám odjel na letiště Heathrow.

Harry teprve před pár týdny potvrdil, že na obřad přijede, ale bez americké manželky Meghan, která zůstala v Kalifornii, kde žijí se svými dvěma dětmi Archiem a Lilibet. Jeho příjezd a místo, jaké mu bude vyhrazeno při korunovaci ve Westminsterském opatství, vyvolalo v britských médiích řadu spekulací.

Bylo to poprvé, co byl princ viděn na veřejné akci se svou rodinou od vydání jeho kontroverzních memoárů s názvem Spare (Náhradník) na začátku letošního roku, připomíná BBC. Harry a králův bratr princ Andrew, který dnes také nezastával žádnou oficiální funkci, už nejsou aktivními členy královské rodiny. První se této role vzdal dobrovolně a odstěhoval se s manželkou do Spojených států, druhý upadl v nemilost kvůli své údajné roli v sexuálním skandálu.

Manželka prince Harryho, vévodkyně ze Sussexu, zůstala s dětmi v Los Angeles, kde jejich syn princ Archie dnes slaví čtvrté narozeniny. Zdroj dříve americkému serveru Page Six řekl, že princ Harry má v úmyslu vynaložit "veškeré úsilí, aby se vrátil včas na Archieho narozeniny".

Na loňském pohřbu zesnulé královny Alžběty byl princ Harry v opatství ve druhé řadě – přímo za králem. Dnes seděl ve třetí řadě a výhled mu podle některých pozorovatelů navíc patrně zakrývalo peří zdobící vojenský klobouk jeho tety, princezny Anny.