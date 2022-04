Princ Harry se s manželkou Meghan setkali osobně s královnou Alžbětou II.

Ilustrační foto - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan pozdravili 25. září 2021 v New Yorku účastníky koncertu, který byl součástí 24hodinové akce Global Citizen Live, jejímž cílem je zvýšit povědomí o změnách klimatu, nerovné distribuci covidových vakcín nebo chudobě ve světě.

Ilustrační foto - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan pozdravili 25. září 2021 v New Yorku účastníky koncertu, který byl součástí 24hodinové akce Global Citizen Live, jejímž cílem je zvýšit povědomí o změnách klimatu, nerovné distribuci covidových vakcín nebo chudobě ve světě. ČTK/AP/Evan Agostini

Londýn - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se ve čtvrtek osobně setkali s královnou Alžbětou II. Podle agentury Reuters to oznámil princův mluvčí poté, co o setkání informoval bulvární list The Sun.

Manželský pár, který žije ve Spojených státech, se v Británii zastavil po cestě do Nizozemska, kde se zúčastní charitativních sportovních her Invictus Games, uvedl mluvčí. Buckinghamský palác se k této informaci nevyjádřil.

The Sun dále napsal, že Harry a Meghan se během návštěvy hradu Windsor viděli také s princem Charlesem, což byla podle listu jejich první společná cesta do Británie od března 2020, kdy ukončili své královské povinnosti.

Princ Harry je vnuk britské panovnice. On a jeho manželka Meghan Markleová se vzdali své oficiální role v královské rodině a odstěhovali se do Spojených států, odkud Meghan pochází.

Harry se minulý měsíc nezúčastnil mše za svého dědečka, prince Philipa, který zemřel loni v dubnu. Jeho neúčasti předcházely neshody s britskou vládou ohledně jeho ochrany, podotkl Reuters.

Pětadevadesátiletá královna má podle agentury problémy s pohyblivostí a ve čtvrtek se nezúčastnila tradiční mše na Zelený čtvrtek v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Nezúčastní se ani nedělní velikonoční bohoslužby.