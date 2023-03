Princ Harry se dostavil k soudu v Londýně, žaluje vydavatele Daily Mail

Londýn - Britský princ Harry se dnes nečekaně dostavil k londýnskému vrchnímu soudu, informovala agentura Reuters. Ten se začal zabývat žalobou, kterou na vydavatele bulvárního listu Daily Mail společně s ním podali i zpěvák Elton John a další celebrity kvůli narušování soukromí a údajným odposlechům. Vydavatelství Associated Newspapers obvinění odmítá.

Za žalobou stojí také manžel Eltona Johna, filmař David Furnish, i herečky Elizabeth Hurleyová a Sadie Frostová nebo Doreen Lawrenceová, matka černošského mladíka Stephena Lawrence, který byl zavražděn při rasisticky motivovaném útoku v roce 1993.

Mladší syn krále Karla III., který do Londýna přiletěl ze svého kalifornského domova, dnes seděl jen pár kroků od početné skupiny novinářů. K soudu se dostavili také Elton John i Frostová. Očekává se, že během čtyřdenního předběžného slyšení nikdo ze žalobců nepromluví. Harryho přítomnost u soudu v Londýně je však podle agentura AP známkou důležitosti, jakou přikládá tomuto případu.

Skupina tvrdí, že se její členové stali oběťmi "četných protiprávních činů" provedených skrze Daily Mail a nedělník Mail on Sunday, uvedli jejich právníci.

Podle výňatků z žaloby se jednalo mimo jiné o hackerské útoky na mobilní telefony, odposlouchávání hovorů či získávání soukromých informací, jako jsou lékařské záznamy, podvodem. List podle žalobců využíval i soukromé detektivy k nezákonnému získávání informací a "dokonce si objednal vloupání a vniknutí na soukromý pozemek". Podle právníků se tyto incidenty odehrávaly od roku 1993 do roku 2011, ale "dokonce i po roce 2018".

Vydavatelství obvinění "zcela a jednoznačně" odmítá a usiluje o odmítnutí žaloby.

Princ Harry, který prohlásil, že chce, aby se reforma britských médií stala jeho životním posláním, v loňském roce získal od stejného listu odškodnění v jiném sporu.

Zasahování médií bylo jedním z důvodů. které přispěly k rozhodnutí Harryho a Meghan vzdát se královských povinností a přestěhovat se do Kalifornie. Na negativní roli tisku se zaměřili i ve svém nedávném dokumentárním seriálu na Netlixu a v autobiografii prince Harryho s názvem Spare (Náhradník). Vévoda a vévodkyně ze Sussexu obvinili další členy královské rodiny ze spolupráce s médii a princ Harry viní tisk z úmrtí své matky. Princezna Diana zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se snažila ujet bulvárním fotografům.

Agentura Reuters připomněla kauzu bulvárního nedělníku News of the World (NoW). Ten přestal vycházet v roce 2011 v souvislosti s odposlechy, které se mimo jiné dotkly i britské královské rodiny. Tehdy nejprodávanější britský titul podle soudu špehoval nejen politiky a celebrity, ale i pozůstalé po obětech teroristických útoků či nezletilé oběti zločinů. Mimo jiné vyšlo najevo, že novináři v touze po senzacích odposlouchávali i hlasovou schránku unesené a později zavražděné dívky Milly Dowlerové.