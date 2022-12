Princ Harry a Meghan obviňují monarchii ze lží v ukázce na pokračování seriálu

Londýn - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan tvrdí, že Buckinghamský palác lhal, aby ochránil následníka trůnu, prince Williama, ale nebyl ochotný říct pravdu, aby to samé udělal pro ně dva. Uvedli to v upoutávce na poslední tři díly dokumentárního seriálu o jejich životě, který společnost Netflix zveřejní ve čtvrtek.

"Rádi lhali, aby ochránili mého bratra, nikdy nebyli ochotni říct pravdu, aby ochránili nás," říká princ Harry v nejnovější upoutávce. Britská média podotýkají, že z traileru není zcela zřejmé, o kom Harry mluví, ale jeho komentáře se podle nich patrně týkají vysoce postavených členů královské rodiny a jejich zaměstnanců.

Princ Harry také v ukázce zmiňuje institucionální gaslighting. Tento výraz se používá pro označení způsobu psychické manipulace nebo citového zneužívání, při kterém se pachatel snaží zasít pochybnosti ve vybraném jedinci. Jeho manželka Meghan zase v traileru hovoří o tom, že nebyla "předhozena vlkům", ale byla v podstatě přímo jejich "krmením".

"Zajímalo by mě, co by se s námi stalo, kdybychom se z toho nedostali, když jsme se z toho dostali?" táže se v upoutávce Harry. "Naše ochranka byla stažena, všichni na světě věděli, kde jsme," dodává Meghan. Upoutávka končí Harryho slovy: "Vždycky jsem měl pocit, že za tenhle boj stojí za to bojovat."

Buckinghamský palác byl kritiky v prvních třech dílech z velké části ušetřen, upoutávky na poslední tři epizody ale naznačují útok na rodinu, podotkl list The Guardian. "To je tak, když se rodina a rodinná firma dostanou do přímého konfliktu," uvedla v předchozí upoutávce na druhou část seriálu Meghan.

Tón upoutávky i podle BBC naznačuje, že by mohlo jít o "drsnější" epizody poté, co v první polovině dokumentárního seriálu bylo méně šokujících odhalení, než se očekávalo.

Harry a Meghan v prvních třech dílech seriálu, které byly zveřejněny minulý týden, vyprávějí o tom, jak se seznámili a zamilovali se do sebe. Především se ale zaměřují na nevítanou pozornost médií, zejména bulvárních, a paparazziů, které obviňují z toho, že chtějí Meghan zničit. Bývalá americká herečka je v dokumentu přirovnávána k princezně Dianě, jež zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se snažila ujet bulvárním fotografům.

Americká herečka Meghan a Harry, který je druhým synem britského krále Karla III., v roce 2020 oznámili, že se zříkají svých oficiálních povinností v rámci královské rodiny. Pro tu se jednalo o nejvážnější krizi od smrti Harryho matky, princezny Diany. Pár o svých vztazích s královskou rodinou, kterou kritizoval a jako instituci obvinil z rasismu, veřejně promluvil například v rozhovoru s Oprah Winfreyovou v březnu 2021. S Netflixem podepsal smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů.