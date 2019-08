Princ Andrew byl natočen v Epsteinově domě, ohradil se

Londýn - Buckinghamský palác dnes v prohlášení označil za odporné naznačování, že by princ Andrew mohl mít cokoli společného se sexuálním zneužíváním mladých dívek, z nějž byl obviněn americký finančník Jeffrey Epstein. Stalo se tak poté, co se objevilo několik let staré video, na němž je syn britské královny Alžběty II. v Epsteinově domě. Epstein spáchal 10. srpna sebevraždu v newyorské věznici, kde čekal na soud.

Záběry podle médií pocházejí patrně z prosince 2010, tedy zhruba stejné doby, kdy byl vévoda z Yorku vyfotografován s Epsteinem v newyorském Central Parku. Zveřejnil je bulvární list Mail on Sunday. Je na nich nyní devětapadesátiletý Andrew, jak mává ženě, která odchází z Epsteinovy luxusní rezidence. Podle nedělníku byly pořízeny ani ne hodinu poté, co Epstein opustil dům v doprovodu mladé blondýnky. Epstein byl už v roce 2008 odsouzen za to, že nutil nezletilou dívku k prostituci.

Buckinghamský palác v komuniké uvedl, že princ Andrew považuje poslední zprávy o údajných Epsteinových trestných činech za děsivé a že "odsuzuje jakékoli zneužívá lidské bytosti". "Naznačování, že by mohl tolerovat takové jednání, podílet se na něm nebo jej podporovat, je odporné," píše se dále v prohlášení.

Andrew byl terčem britských médií kvůli podezření, že měl pohlavní styk s nezletilou Američankou, už před několika lety. Žena tvrdila, že jako nezletilá byla ve službách miliardáře Epsteina v letech 1999 až 2002 nucena k sexuálním stykům s vévodou z Yorku při orgiích pořádaných v Londýně, New Yorku a Karibiku.