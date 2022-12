Přímou volbu prezidenta podporuje 82 procent Čechů, zjistil STEM

Praha - S přímou volbou prezidenta je spokojených 82 procent Čechů. Více výhrad k ní mají lidé mladší a s vysokoškolským vzděláním. Muži a ženy se ve svých názorech na způsob volby hlavy státu výrazněji neliší. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Přímou volbou se v Česku prezident poprvé volil v roce 2013. Zvítězil Miloš Zeman, stejně jako o pět let později.

Polovina dotázaných nemá k přímé volbě žádné výhrady. Dalších 32 procent Čechů pak uvedlo, že se k tomuto systému spíše kloní. Naopak šest procent veřejnosti přímou volbu určitě odmítá, spíše proti je 12 procent lidí.

Podobnou strukturu mají i odpovědi v jednotlivých věkových skupinách s výjimkou lidí mezi 18 až 29 lety. Mezi těmito nejmladšími voliči přímou volbu jednoznačně podporuje 42 procent dotázaných, dalších 36 procent je spíše pro.

Pokud jde o vzdělání, největší podporu má aktuální způsob výběru hlavy státu mezi lidmi se základním a středoškolským vzděláním bez maturity. Bez výhrad je pro přímou volbu 56 procent z nich. V případě středoškolsky vzdělaných s maturitou je to 48 procent. Z vysokoškolsky vzdělaných lidí pak přímou volbu prezidenta bezvýhradně podporují dvě pětiny, naopak více než čtvrtina z nich ji odmítá.

První kolo nadcházejících prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku. Podle posledního volebního modelu, který v tomto týdnu zveřejnila agentura Median, by se do druhého kola nedostal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Se ziskem 24,5 procenta hlasů poprvé skončil třetí. Rozestupy mezi trojicí kandidátů s největší podporou jsou ale těsné. Vítězný bývalý voják Petr Pavel by dostal 28 procent, druhá ekonomka Danuše Nerudová 27,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity by v případném druhém kole Pavla pravděpodobně porazila.