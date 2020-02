Přímé lety mezi ČR a Čínou budou přerušeny od neděle

Praha - Vláda dnes kvůli šíření nového typu koronaviru na čínském území schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Bude platit od neděle 9. února, informoval ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před zasedáním novinářům řekl, že opatření navrhuje na dobu neurčitou, odhadovat jeho trvání nechtěl.

Premiér o víkendu uvedl, že začátek zákazu kabinet přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus.

Praha má s Čínou 12 spojení týdně, provozují je tři čínské aerolinie. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Loni podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188.000 cestujících v obou směrech.

Koronavirem, který se od prosince šíří z čínského města Wu-Chan, se v Číně a zahraničí nakazilo už více než 17.300 lidí. Nákaza si vyžádala 362 obětí, z toho 361 v Číně a jednu na Filipínách. Epidemie přiměla čínské úřady k opatřením proti šíření nákazy, což postihlo i ekonomiku, zejména dopravu, turistiku a obchod.

Mezi státy, které omezily nebo zrušily letecké spojení s Čínou v souvislosti s šířením nového koronaviru, patří například Severní Korea, Vietnam, Pákistán, Kazachstán, Írán, Indonésie, Nový Zéland, Filipíny, z evropských zemí omezilo lety do Číny Rusko a zrušila je Gruzie či Itálie.

Vláda dnes projedná také návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek, které poslouží jako humanitární pomoc Číně. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by Česko mohlo vedle peněz poskytnout například i vědecké a výzkumné kapacity.