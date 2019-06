Primátorky skončily čtyřicátým triumfem osmiveslice Dukly v řadě

Praha - Osmiveslice Dukly Praha potvrdila roli favorita a po čtyřicáté za sebou vyhrála Primátorky. K jubilejnímu triumfu ve 106. ročníku tradiční regaty na Vltavě pomohl pětinásobný mistr světa Ondřej Synek, který do osmy usedl po pěti letech, legendární kormidelník Oldřich Hejdušek slavil 25. vítězství.

Favorizovaná loď vyhrála s velkou převahou a desetisekundovým náskokem před kombinovanou sestavou Slavie Praha a Dukly. Těsně třetí skončila osma Hamru.

"Řekl bych, že to bylo jedno z těch snazších vítězství. Z povinnosti. Když se podíváte, co na lodi sedělo, tak je to to nejlepší, co v republice v současnosti máme," řekl Hejdušek, který se ke kormidlu Dukly posadil opět po čtyřech letech. "Musím říct, že jsme to zvládli perfektně. Kluci jeli zodpovědně, téměř bez chyby. Zatáčka výborná a do cíle jsme si to užili," pochvaloval si jedenašedesátiletý kormidelník.

V závodě ženských osmiveslic obhájila prvenství posádka pražské Slavie, která ve stínu Dukly také protahuje vítěznou sérii. Veslařky Slavie byly součástí vítězné posádky po sedmnácté v řadě. "Musím říct, že číslo výher mě překvapilo a je fajn, že jsme vyhrály už tolikrát. Určitě to budeme chtít udržet, co nejdéle to půjde," řekla Kristýna Fleissnerová.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál Jan Potůček z Dukly, mezi ženami byla nejrychlejší Zuzana Nečasová ze Slavie.

Primátorky, veslařská regata v Praze:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček (Dukla Praha) 7:28,8, 2. Baldrián (Hodonín) 7:33,4, 3. Zima (Dukla) 7:35,7.

Osma: 1. Dukla Praha (Helešic, Hájek, Synek, Melichar, Klang, Mach, Tikal, Viktora, korm. Hejdušek) 5:48,2, 2. Slavia Praha/Dukla (Musil, Paroulek, Řimák, Šagr, Vajner, Ouředníček, Kulhánek, Nosek, korm. Matušík) 5:58,9, 3. Hamr (Kapa, Skalák, Pachman, Jech, Vojtěch Dědek, Vlastimil Dědek, Caban, Šimkovský, korm. Matoušová) 5:59,8.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. Nečasová (Slavia) 8:18,3, 2. Kateřina Hartmanová (Hamr) 08:24,5, 3. Pospíšilová (J. Hradec) 8:28,0.

Osma: 1. Slavia Praha/ČVK Praha (L. Žabová, K. Fleissnerová, Chourová, A. Žabová, Součková, L. Antošová, Nováková, Neuhortová, korm. Perglerová) 6:38,3, 2. Blesk Praha (E. Podrazilová, Kropáčková, Skružná, B. Podrazilová, Pašková, Businská, Vičíková, Skálová, korm. E. Fleissnerová) 6:45,1, 3. Hamr/Lysá nad Labem/J. Hradec/VK Smíchov/ČVK Praha (Hnízdilová, Martincová, Nejedlová, Mátlová, Tesařová, Zavadilová, Karolína Hartmanová, Šantrůčková, korm. Šumanová) 6:57,7.