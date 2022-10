Primátorkou Brna se stala Vaňková, ve funkci bude druhé volební období

Brno - Zastupitelé Brna dnes na ustavujícím zasedání zvolili primátorkou Markétu Vaňkovou (ODS). Ve funkci bude druhé volební období. Prvním náměstkem se stal brněnský předseda hnutí ANO René Černý. Koalici v Brně tvoří ODS s TOP 09, hnutí ANO, KDU-ČSL se STAN a ČSSD. Má 42 mandátů z celkových 55. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Piráti měli být původně v koalici, rozhodli se do ní ale nevstoupit s ohledem na razie policie v Brně v posledních týdnech.

Pro Vaňkovou zvedli ruku všichni koaliční zastupitelé včetně primátorky. Proti bylo pět zastupitelů SPD a jeden nebyl přítomen. Zdrželo se sedm zastupitelů za Piráty a Zelené s Žít Brno. Stejné hlasování nastalo i u Černého jako prvního náměstka.

ODS bude mít v Radě města Brna čtyři místa, ANO tři stejně jako KDU-ČSL se STAN a jedno ČSSD. ODS s TOP 09 se bude starat o energetiku, dopravu, sociální péči, kulturu, zdravotnictví, sport a také o IT a strategický rozvoj, které měli mít původně na starosti Piráti. ANO bude mít na starost investice, územní plánování, začlenění evropských fondů, byty a marketing. V gesci lidovců se STAN bude životní prostředí, školství a participativní rozpočet. ČSSD připadne starost o majetek.

Vaňková uvedla, že v uplynulých čtyřech letech Brno stejně jako celá Česká republika čelilo mnoha výzvám a událostem, se kterými nikdo na začátku volebního období nemohl počítat. Týká se to například covidové pandemie nebo války na Ukrajině a s tím související energetické a ekonomické krize. "Myslím si a doufám, že ne neskromně, že jsme s kolegy nelehkou situaci zvládli. Brno se přes těžkou dobu rozvíjelo a lidé, kteří tady bydlí a žijí, jsou spokojení. I když je zřejmé, že je stále co zlepšovat," řekla Vaňková. Podle ní ani následující čtyři roky nebudou jednoduché. "Jsem přesvědčená o tom, že s pomocí kolegů to budeme schopni zvládnout a následující čtyři roky se bude město rozvíjet," řekla Vaňková, která bude mít na starost rozpočet, zahraniční vztahy a kulturu.

Volby v Brně v září vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.