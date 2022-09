Primátorka Brna Vaňková se dnes potká s dalšími lídry, vznik koalice neočekává

Lídr ANO Černý považuje výsledek hnutí v Brně za dobrý, jednat chce se všemi

Lídr hnutí ANO v Brně René Černý považuje výsledek hnutí v komunálních volbách v moravské metropoli za dobrý. ČTK řekl, že ještě před rokem a půl brněnská organizace ANO vůbec neexistovala. Tehdy ji zrušil předseda ANO Andrej Babiš kvůli korupční kauze Stoka. Černý chce o spolupráci jednat se všemi lídry subjektů, které se dostaly do zastupitelstva.

"Výsledek beru moc dobře, protože dostat 20,5 procenta po tom, co jsme před rokem a půl ani neexistovali kvůli zrušení buňky, tak je to vynikající výsledek," uvedl Černý. Babiš brněnskou organizaci zrušil kvůli možnému napojení lidí na korupční kauzu Stoka, která se týkala manipulace zakázek na radnici městské části Brno-střed. Ústřední postavou byl bývalý místostarosta a radní Jiří Švachula, který byl dříve členem ANO. Soud ho poslala na 9,5 roku do vězení.

Černý výsledek ANO srovnal s Prahou, kde hnutí získalo 19,33 procenta. "U nás je to super výsledek. Jsem si vědom toho, že v Brně byla vždy silná ODS i KDU-ČSL, takže jsme rádi, že jsme porazili společnou kandidátku KDU-ČSL a STAN," řekl Černý. Lidovci se STAN byli třetí.

Mluvit chce se všemi stranami. "Jednat bych chtěl se všemi lídry subjektů, které se dostaly do zastupitelstva. Potkat se s nimi je slušnost. Chtěl bych znát jejich představy," dodal Černý. Se všemi subjekty chce jednat i primátorka Vaňková. ČTK řekla, že chce hledat programové průniky.

ČSSD v Brně považuje zisk tří mandátů za úspěch, v jiných městech se nedostala

Zisk tří mandátů v brněnském zastupitelstvu ve skončených komunálních volbách považuje ČSSD za úspěch. ČTK to dnes řekl lídr kandidátky a primátorčin náměstek Jiří Oliva s ohledem na to, že v jiných velkých městech strana nepřekročila pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva. Sociální demokraté budou v Brně čekat, jak se vyvine situace a jednání s dalšími stranami.

Dosud měla ČSSD v zastupitelstvu pět mandátů, nově bude mít tři. "Na to, že jsme šli pod značkou ČSSD a nebyli jsme s nikým spojení v koalici, ale byli jsme sami za sebe, tak je to obrovský úspěch," řekl Oliva. Připomněl, že v jiných městech, kde ČSSD kandidovala, se do zastupitelstev nedostala. Jmenoval Prahu, Ostravu, Plzeň nebo České Budějovice.

Sociální demokraté loni v říjnových volbách vypadli z Poslanecké sněmovny, propad u voleb zažili i v nynějších komunálních volbách, dosáhli na 799 mandátů, což je méně než polovina proti roku 2018, kdy to bylo 1955. Od druhé poloviny 90. let se počet zastupitelů pro ČSSD pohyboval kolem 4500 a ještě v roce 2014 jich strana získala 3806.

Podobně jako Oliva vidí situaci brněnský předseda strany Tomáš Kratochvíl. "Ukázalo se, že sázka na starosty je dobrá. Nabídli jsme osm starostů a další místostarosty a dostali jsme důvěru přes šest procent. Porazili jsme například i Zelené s Žít Brno," řekl Kratochvíl.

Oliva si je vědom, že se třemi mandáty nebude hrát ČSSD hlavní roli při vyjednávání. Chce se ale zúčastnit jednání s dalšími stranami, aby je vyslechla a případně mohla plnit část svého programu.

Piráti v Brně preferují spolupráci na půdorysu vlády nebo současné koalice

Brněnští Piráti preferují spolupráci na magistrátu buď na vládním půdorysu nebo pokračování současné brněnské koalice. ČTK to dnes řekl lídr Pirátů Marek Lahoda. Piráti chtějí o spolupráci jednat s dalšími stranami.

"Preferujeme variantu na vládním půdorysu nebo současnou koalici," řekl Lahoda ČTK. Nynější magistrátní koalice tvořená ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD by i v novém zastupitelstvu měla většinu.

"Výsledek je poměrně dobrý, i když na počet mandátů je to trochu horší a oproti předešlým volbám máme o dva méně. Je to ale dáno tím, že se do zastupitelstva dostalo více subjektů," uvedl Lahoda.

Před volbami Piráti jednali o možné společné kandidátní listině se Zelenými a Žít Brno, nakonec ale kandidovali sami. "Jsem rád, že hlasy nepropadly, a že jsme se my i oni dostali. Těžko ale soudit, jestli by nám spolupráce pomohla, nebo ne a voliči by to považovali za velký slepenec. V městských částech nám to někde pomohlo, někde moc nepomohlo," řekl Lahoda.