Zlín/Mladá Boleslav/Třinec - Jiří Korec (ANO) se stal primátorem Zlína, dnes ho do čela krajského města zvolilo ustavující zastupitelstvo. V minulém volebním období byl náměstkem primátora. Pro Korce dnes hlasovalo 27 z 39 přítomných zastupitelů, deset zastupitelů se zdrželo, jeden byl proti a jeden nehlasoval. Korec neměl protikandidáta. Ve statutárních městech dnes volí vedení radni i v Mladé Boleslavi a Třinci.

Primátorem Zlína byl dnes zvolen Jiří Korec (ANO)

Město příští čtyři roky povede koalice vítězného hnutí ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V posledních čtyřech letech vedla město koalice STAN a ANO.

"Údržba města je samozřejmostí, ale rozvojové investice budou naším cílem v tomto volebním období. Hlavní body volebních programů byly velmi podobné, proto věřím, že opozice bude věcná a konstruktivní, jak tomu bylo v minulém volebním období," uvedl dvaatřicetiletý Korec, který je nejmladším zlínským primátorem a patří mezi nejmladší primátory v zemi.

Před volbou primátora vystoupil nový zastupitel Pavel Sekula (SPD), jenž je dlouhodobým kritikem radnice. Kritizoval Korce a navrhl na primátora rektora zlínské univerzity Petra Sáhu, jenž byl dvojkou na kandidátce hnutí Zlín 21. Sáha však návrh odmítl, a Korec tak neměl protikandidáta.

Zastupitelé zvolili i jedenáctičlennou radu města, počet členů je stejný jako v minulém volebním období. ANO obsadilo podle koaliční dohody čtyři křesla, stejně i STAN, po jednom křesle mají lidovci, ODS a Piráti.

Funkci uvolněných náměstků budou vykonávat Miroslav Adámek (STAN), který byl v uplynulých dvou volebních obdobích primátorem, Pavel Brada (ANO) a Bedřich Landsfeld (STAN). Neuvolněnými náměstky byli zvoleni Kateřina Francová (STAN) a Aleš Dufek (KDU-ČSL). Uvolněným radním je Michal Čížek (ANO), jako neuvolnění budou působit radní Jana Bazelová (ANO), Pavel Simkovič (STAN), Miroslav Chalánek (ODS) a Jiří Jaroš (Piráti).

Primátor bude mít v radě na starosti investice a strategický rozvoj či dopravu, Adámek kulturu, územní plánování i památkovou péči, Brada správu majetku, Landsfeld ekonomiku a finance, Francová školství. Do kompetencí Dufka patří sociální věci, Čížek má na starost dopravu. Ostatní radní budou spolupracovat v určitých oblastech s jiným radním. Finanční výbor vede David Vychytil (ANO), kontrolní Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín).

Zástupci hnutí Zlín 21 uvedli, že by byli rádi konstruktivní opozicí, požadují však podklady. Poukázali na to, že při volbě radních neznali jejich priority. Korec řekl, že programové prohlášení vznikne do dvou měsíců. Radnice chce podle něj dokončit rozpracované rozvojové projekty, jako je dopravní terminál či rekonstrukce Velkého kina. "Chceme udělat revizi všech velkých projektů," uvedl. Radnice bude hledat možnosti financování velkých projektů a chce je rozložit do všech čtyř let, řekl.

ANO má v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří ve volbách skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtým lidovcům pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD má dva mandáty.

Na svůj mandát vzešlý z říjnových komunálních voleb rezignovali Ondřej Běták (STAN), kterého ze stejného hnutí nahradil Roman Macek, a Dana Kovaříková (ANO), místo níž se stal zastupitelem Václav Kovář (ANO). Dnešního zasedání se nezúčastnili zastupitelé Ivo Valenta (Rozhýbejme Zlín) a Pavel Konečný (ODS).

Zastupitelé Mladé Boleslavi a Třince zvolí vedení radnic

Mladou Boleslav, kde byla koaliční smlouva uzavřena již před třemi týdny, povedou ODS, ANO s Volbou pro Mladou Boleslav, STAN a ČSSD. Ve funkci primátora bude pokračovat Raduan Nwelati (ODS). Před dvěma týdny byla stvrzena koalice v Třinci, kde budou ve vedení města Osobnosti pro Třinec a KDU-ČSL. I v Třinci bude ve funkci pokračovat dosavadní primátorka, Věra Palkovská (za Osobnosti pro Třinec).

Ustavující zasedání zastupitelů se dnes konají také v dalších menších městech, městských obvodech či obcích.

Nejzazší termín pro konání ustavující schůze zastupitelů 5. listopadu platí jen v případě, že nebyla podána na volby stížnost. Lhůta pro podání stížností byla do 19. října a od tohoto data mají soudy 20 dní na rozhodnutí. Pokud soud návrhu na neplatnost voleb či hlasování nevyhoví, má se ustavující zasedání konat do 15 dnů od vyvěšení rozhodnutí na úřední desce. Pokud stížnosti soud vyhoví, musí se volby opakovat.