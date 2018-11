Praha - Zastupitelé Českých Budějovic dnes opět zvolili primátorem Jiřího Svobodu (ANO). Město bude řídit koalice ANO, HOPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. Martin Baxa z ODS je opět primátorem Plzně. Do funkce se vrátil po čtyřech letech. Město povede ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD, které mají 33 z 47 hlasů.

Svoboda dostal 32 hlasů z 45, 13 zastupitelů bylo proti. Prvním náměstkem primátora byl zvolen Juraj Thoma (HOPB), dostal 31 hlasů, proti bylo devět zastupitelů, zdrželi se tři.

Koalice má v zastupitelstvu o 45 členech 27 zastupitelů. Místa v jedenáctičlenné radě si rozdělí v poměru 5 - 4 - 1 - 1. Zvýší se počet náměstků ze čtyř na šest. ANO a HOPB mají po dvou náměstcích a zbývající dva subjekty vždy jednoho. Poslední čtyři roky byli na radnici čtyři náměstci a jeden uvolněný radní. V nové koalici uvolnění radní nebudou, bude ale uvolněný člen zastupitelstva ve výboru pro veřejnou správu a IT.

Statutárním náměstkem se dnes stal Thoma z HOPB. Za ANO zůstávají náměstky František Konečný a Petr Holický, oba získali 30 hlasů. Dále zastupitelé zvolili za náměstky Ivo Moravce (HOPB), za Společně pro Budějovice Tomáše Bouzka (TOP 09), za Čisté Budějovice se STAN Viktora Vojtka (STAN).

Svoboda uvedl, která oblast by se měla stát pro následující čtyři roky jednoznačnou prioritou města. "Pro České Budějovice je to doprava, doprava a znova ještě jednou doprava. To znamená dálnice D3, stavby navazující jako obchvat města. A samozřejmě chceme řešit i parkování ve městě," řekl primátor novinářům.

Koalice připravuje parkovací dům i nová záchytná parkoviště, chce také zklidnit dopravu na náměstí.

Opozice, například Martin Kuba z ODS, dnes kritizovala, že přibývá náměstků. "Před deseti lety byl primátor a tři náměstci, agendu, kterou dnes rozdělujete mezi sedm lidí, zvládali lidé čtyři. To navyšování je naprosto nesmyslné, neekonomické a neefektivní rozhodnutí," řekl Kuba.

Tomáš Kuboušek, bezpartijní kandidát TOP 09 v letošních komunálních volbách ve městě dnes vyzval zastupitele, aby se distancovali od Andreje Babiše a kauzy s jeho synem. Reagovalo jen několik zastupitelů: Jan Zahradník (ODS) řekl, že není dobře, že je Babiš premiérem. Vojtěch Filip (KSČM) řekl, že je potřeba ctít presumpci neviny. Lukáš Mareš (Piráti) se ptal, zda jihočeské ANO chystá ke kauze prohlášení, odpověď nedostal.

V komunálních volbách v Českých Budějovicích získalo ANO 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo HOPB s devíti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají šest mandátů, čtyři zastupitele má KSČM. Šesté je spojenectví STAN a Čistých Budějovic se třemi mandáty, sedmá je koalice Společně pro Budějovice - lidovci a TOP 09 se třemi zastupiteli.

Primátorem Plzně je po čtyřleté pauze opět Martin Baxa z ODS

Martin Baxa z ODS je novým primátorem stosedmdesátitisícové Plzně. Zvolili ho dnes zastupitelé na ustavujícím zasedání. Třiačtyřicetiletý politik se do funkce primátora čtvrtého největšího města v ČR vrací po čtyřleté přestávce. V minulém volebním období byl primátorovým prvním náměstkem.

Pozici v čele města nyní Baxovi zajistila koaliční dohoda mezi vítězem voleb ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD. Tyto čtyři strany mají v zastupitelstvu se 47 členy celkem 33 hlasů. Členem koalice ale není senátor a dlouholetý starosta obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS, který odmítl koaliční smlouvu podepsat. Není totiž příznivcem spojení ODS s ANO. Členem zastupitelského klubu ODS ale je.

Baxu do pozice primátora volilo v tajném hlasování 34 z 46 přítomných zastupitelů. Zastupitelstvo bude pokračovat mimo jiné volbou náměstků a členů rady.