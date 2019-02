Ostrava - Primátor Ostravy Tomáš Macura po neúspěšné kandidatuře na místopředsedu hnutí ANO necítí, že by jeho pozice v ANO či funkce primátora byly nějak ohroženy. Vnitrostranický kritik krátce před nedělním celostátním sněmem poukazoval na to, že by se hnutí mělo ideově ukotvit a očistit svou členskou základnu od prospěchářů. ČTK dnes řekl, že nemá žádný důvod něco na svých názorech či úmyslech měnit.

"Jde mi o návrat k původním hodnotám hnutí a o podporu vnitrostranické diskuse. Má stávající pozice řadového člena předsednictva mi přitom dává při hlasování stejný hlas, jako má každý další člen vedení hnutí," uvedl Macura. Upozornil, že z hlediska postavení uvnitř strany je po neděli nově členem celostátního vedení hnutí. Ohrožen se tedy necítí. "A s pozicí primátora už nevidím vůbec žádnou souvislost," doplnil.

Na pozice čtyř řadových místopředsedů kandidovalo pět zájemců, Macura tak jako jediný neuspěl. Získal 115 hlasů, 47 delegátů hlasovalo proti a 74 se zdrželo. Primátor Ostravy, který bývá kvůli některým názorovým rozporům s předsedou hnutí Andrejem Babišem médii označován za rebela hnutí, ale nedělní prohru nevnímá jako neúspěch.

"Výsledek volby na místopředsedu vůbec nepovažuji za neúspěch, rozhodně jsem předem nepočítal s tím, že se místopředsedou stanu. Odjížděl jsem na sněm s nominací jenom svého domácího kraje, který disponuje pouze 30 hlasy. Všichni moji 'soupeři' si vyjednali nominace z více krajů, navíc se ve všech případech jednalo o zasloužilé a osvědčené členy předsednictva. Já jsem o podpoře mé osoby s jinými kraji aktivně nevyjednával, ani nevím, jak se to dělá," řekl Macura. Zisk 115 hlasů tak označil za slušný výsledek.

"Na výsledek volby místopředsedy sice mohly mé kritické názory nějaký vliv mít, ale nepřeceňuji to. Naopak za mnou chodilo v kuloárech docela hodně lidí s vyjádřením podpory. Větší vliv jistě měla vnitrostranická jednání o vzájemné podpoře mezi kraji a také podprahová sdělení pana předsedy a prvního místopředsedy, jak by si nejužší vedení hnutí do budoucna představovali," řekl Macura. Tento postup lídrům hnutí ale nezazlívá. "Také upřednostňuji, pokud si můžu svůj nejbližší tým poskládat sám," řekl primátor.

Nově zvolený předseda hnutí Babiš dnes v rozhovoru v Mladé frontě Dnes uvedl, že je mu úplně jedno, kdo je ve vedení hnutí. Tudíž nějak neovlivňoval ani Macurovu volbu, odmítl, že by v tomto směru jakkoli lobboval. Nicméně nesdílí primátorův názor, že hnutí je příliš levicové a mělo by směřovat spíše doprava.