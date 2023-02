Primátor Macura a dvě náměstkyně za ANO do půl roku opustí funkce

Ostrava - Primátor Ostravy Tomáš Macura, který před týdnem opustil hnutí ANO, odejde do půl roku z funkce primátora. Spolu s ním odejdou i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová. Na dnešním podvečerním jednání se na tom shodl klub zastupitelů. Šebestová novinářům řekla, že toto řešení klub podpořil jednomyslně. Podle ní by měla zůstat zachována stávající koalice, obmění se jen někteří lidé z hnutí ANO. Na základě dohody tak členové hnutí ANO na středečním jednání nebudou navrhovat hlasování o důvěře Macurovi. Primátor se k výsledku jednání už nechtěl vyjadřovat.

Fotogalerie

Podle Šebestové Macura nabídl svou funkci k dispozici s tím, že by ji mohl předat postupně vybranému nástupci z hnutí ANO. Pro stejný postup se rozhodla i Šebestová, která má na starosti životní prostředí, a také náměstkyně Bajgarová, která zodpovídá za investice. Bajgarová už z hnutí ANO vystoupila, předsedkyně klubu zastupitelů ANO Šebestová se chystá hnutí opustit.

Podle Šebestové je jedním ze závěrů dnešního klubu rovněž to, že zůstane jednotný ve svém hlasování. "Což je i pozitivní vzkaz pro koalici, protože trváme na zachování současné koalice," uvedl Šebestová. O tom, kdo by mohl trojici ve vedení města nahradit, se hnutí teprve bude bavit. Podle ní by členové vedení města měli funkce předat během několika měsíců, maximálně do půl roku. Zastupitelem Macura zůstane.

Dohodu potvrdil také předseda ostravské oblastní organizace ANO Richard Vereš. "Pan primátor dnes sám předložil návrh, že ve funkci skončí s postupným předáním. S tím, že dojde i k širší personální obměně nominantů za hnutí ANO ve vedení města. Klub se dohodl na tom, že bude v následujících měsících diskutovat o tom, jak bude přesně tato obměna vypadat. Vítám to, že klub byl jednotný, že se shodl. Chceme zachovat stávající koalici," uvedl Vereš. Podle něj má dohoda odblokovat současnou situaci, která nastala po vystoupení Macury z hnutí.

Vereš nevyloučil, že obměna ve vedení Ostravy ovlivní i dění v městských obvodech. "To je otázka, kterou budeme muset řešit, proto je dobře, že neprovádíme žádné náhlé změny, a že se o tom opravdu chceme pobavit, aby případné změny na městě neovlivňovaly negativně dění na městských obvodech nebo vedení jednotlivých radnic," uvedl Vereš. Tvrdí, že výběr lidí, kteří nahradí odcházejícího primátora a jeho náměstkyně, bude v rukou ostravské organizace. Podle Vereše jim celostátní vedení nezasahovalo do kandidátek, ani do nominací na jednotlivých radnicích.

Na magistrátní koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Ostravské ANO vedené Macurou komunální volby v září s převahou vyhrálo, získalo 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Osmapadesátiletý Macura vede Ostravu jako primátor třetí funkční období, poprvé byl zvolen na podzim 2014.