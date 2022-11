Primátor Hřib vyzval ředitele DPP k odstoupení kvůli nákupu obrazovek

Praha - Dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes vyzval generálního ředitele dopravního podniku (DPP) Petra Witowského, aby odstoupil z pozice předsedy představenstva a ředitele DPP. Důvodem je nákup informačních obrazovek, podle primátora předražených. Hřib to oznámil v tiskové zprávě. Primátor Witowského odvolat nemůže, spadá to do pravomoci dozorčí rady. Vlastníkem DPP je Praha a jeho valnou hromadou je pak rada hlavního města. Vyjádření Witowského ČTK shání.

Jedna obrazovka vyšla podnik podle Hřiba přibližně na 290.000 korun. Ropid, městská organizace plánující pražskou MHD, za podobné obrazovky platil 150.000 korun za kus i s úpravou softwaru. DPP nyní nakoupil celkem 38 obrazovek, uvedl Hřib.

"O tomto problému jsem už dříve mluvil s ředitelem Petrem Witowským i já osobně a jasně jsem mu řekl, že existuje levnější řešení, kterého by DPP měl využít. To připravila městská společnost Operátor ICT v mé gesci a je postavené na otevřených datech. Využívá ho ostatně i městská organizace Ropid v těch výrazně levnějších obrazovkách," napsal Hřib. Postup podniku je podle primátora nehospodárný.

Hřib rovněž uvedl, že zakázku řešil i někdejší člen dozorčí rady Ivo Vašíček (Piráti), který ohlásil, že pokud DPP obrazovky nakoupí, podá trestní oznámení. "V lednu 2021 navíc dozorčí rada DPP jednoznačně doporučila představenstvu DPP tuto smlouvu nepodepsat," dodal Hřib.

Původně bankéř Witowski se stal generálním ředitelem DPP v polovině prosince 2018, kdy nahradil tehdejšího šéfa Martina Gillara. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11.000 lidí. Od města dostává na provoz ročně přes 15 miliard korun.