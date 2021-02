Primátor Hřib: Vyhlášku zakazující sáňkování na Petříně změníme

Praha - Vedení Prahy změní městskou vyhlášku, která zakazuje sáňkování a jízdu na běžkách v parcích a zahradách. Zabránit tak chce tomu, aby odtud strážníci lidi vyháněli, jak se to dnes stalo na Petříně. ČTK to sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pražští strážníci dnes vykázali z Petřína lidi, kteří zde sáňkovali, jezdili na bobech či lyžovali. Městská vyhláška to zakazuje v zeleni, která je součástí parků či zahrad. Pokuty strážníci nerozdávali a vše řešili domluvou.

"Vyhánění dětí ze svahu je nesmysl. Ukázalo se, že existuje 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Vyhlášku bude nutné aktualizovat," uvedl Hřib.

Chováním ve veřejné zeleni v Praze se zabývá vyhláška města, jež uvádí, že v zeleni, která je součástí zahrad a parků, je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu. Zakázaná místa jsou konkrétně specifikována, netýká se to veškeré zeleně ve městě.

Podle primátora je naopak dobře, že děti v současném období pandemie nemoci covid-19, kdy jsou zavřené školy, tráví čas venku na čerstvém vzduchu. "Je skvělé, že v Praze po několika letech napadlo dostatek sněhu a děti mohou sáňkovat i v Praze, místo toho, aby přejížděly na hory do jiných krajů. U nás na sídlišti na Jižním městě v centrálním parku se sáňkuje ostošest," uvedl Hřib.

Jako nešťastné označil vyjádření některých členů vlády o tom, že lyžovat na Petříně není v souladu se zákonem. "Nelegální je podle vládních opatření tak maximálně čtyřbob bez roušek po deváté hodině," dodal. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v médiích uvedl, že lyžování na Petříně není v souladu se zákonem a městská policie by měla zasáhnout.

Pražští strážníci dnes vykázali z Petřína lidi, kteří zde sáňkovali, jezdili na bobech či lyžovali. Městská vyhláška to zakazuje v zeleni, která je součástí parků či zahrad. Pokuty strážníci nerozdávali a vše řešili domluvou. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí městské policie (MPP) Irena Seifertová. Lyžování, sáňkování a bobování na Petříně automaticky neznamená porušení vládních nařízení. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v médiích v pondělí uvedl, že podle něj lyžování na Petříně není v souladu se zákonem.

"Dnes dopoledne na Petříně v místech, kde je to zakázáno, bobovalo asi 40 dětí v doprovodu sedmi dospělých osob. Hlídka je na porušení vyhlášky pouze upozornila, stejně jako další přítomné lyžaře a snowboardisty. Žádné sankce v podobě pokut nebyly ze strany strážníků doposud uděleny," uvedla Seifertová.

Chováním ve veřejné zeleni v Praze se zabývá vyhláška města, jež uvádí, že v zeleni, která je součástí zahrad a parků, je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu. "Místa jsou přesně vymezena. Neznamená to tedy, že je tato činnost zakázána všude," uvedla Seifertová.

Za porušení vyhlášky může dát strážník na místě pokutu do 10.000 korun. Podle mluvčí ale strážníci posuzují každý případ individuálně podle jeho závažnosti. Dětem do 15 let pokuta nehrozí.

Petřín a Petřínské sady strážníci kontrolují pravidelně. "Během posledních dnů jsme zde neřešili žádné protiprávní jednání represí, ale pouze upozorněním. Také jsme nepřijali ani žádná oznámení v souvislosti s touto činností v uvedené oblasti," uvedla mluvčí.

V době nouzového stavu se pražská městská policie zaměřuje na dodržování vládních opatření proti šíření covidu především v MHD a souvisejících prostorách. "Včerejší nepřesné vyjádření jednoho z členů vlády bohužel vedlo k tomu, že nyní oblasti Petřína strážníci věnují zvýšenou pozornost, což logicky odebírá část jejich kapacity pro řešení jiných protiprávních jednání na území této centrální městské části," dodala mluvčí.

V Praze letos v lednu vzrostl ve srovnání s prosincem počet případů porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru. Hlídky MPP jich v lednu řešily 8680, zatímco v prosinci 2020 to bylo asi o tisícovku méně. Strážníci na místě uložili 559 pokut za 173.600 korun a 307 případů předali do správního řízení.