Primátor Hřib a premiér Fiala se sejdou kvůli uprchlické krizi 17. června

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a premiér Petr Fiala (ODS) se sejdou kvůli uprchlické krizi v pátek 17. června, tedy dva dny poté, co Praha uzavře Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky (KACPU) ve Vysočanech. ČTK to sdělil primátor Hřib. Setkáni inicioval právě pražský primátor, a to kvůli přetíženosti metropole, které došly ubytovací kapacity a požaduje přerozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. KACPU magistrát uzavře k 15. červnu.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.

"Termín jednání byl stanoven ze strany pana premiéra Fialy na 17. června, což je dva dny po uzavření Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Předpokládám, že nyní co nejdříve dostanu k dispozici písemné zdůvodnění toho, proč údajně není možné využít mechanismus omezení vyplácení dávek v přeplněných regionech tak, aby bylo možné zpracovat návrhy k možnému řešení situace," řekl dnes ČTK Hřib.

Primátor již několik týdnů vytýká vládě, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků. Motivovat ke stěhování chtěl Hřib pomocí změn dávek uprchlíkům. K tomu zatím nedošlo. Hřib po středečním jednání magistrátního krizového štábu řekl, že městu jsou sdělovány pouze důvody, proč systém přerozdělování nelze vytvořit, namísto návrhů konkrétních kroků.

Centrum ve Vysočanech tak bude uzavřeno do doby, než magistrát zjistí, že se vyrovnává zátěž mezi kraji a že vláda stanovila dostatečně motivační kroky, které přimějí uprchlíky k přestěhování. Následně o jeho otevření bude opět jednat krizový štáb.

Někteří hejtmani záměr zavřít KACPU kritizují a předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) plán označil za nekolegiální krok a politické gesto. Zavřít své centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, chce i Pardubický kraj.