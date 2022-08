Primárky ve Wyomingu vyhrála kandidátka s podporou Trumpa

Washington - V republikánských primárních volbách ve státě Wyoming vyhrála právnička Harriet Hagemanová, kterou podpořil bývalý americký prezident Donald Trump. Informovala o tom dnes agentura AP a americká média s odvoláním na své odhady volebních výsledků. Hagemanová porazila ve vnitrostranickém klání současnou kongresmanku a Trumpovu hlasitou kritičku Liz Cheneyovou. Členové Republikánské strany volili svého zástupce do listopadových všeobecných voleb.

Fotogalerie

Cheneyová podle AP označila svou prohru za začátek nové kapitoly své politické kariéry. "Naše práce ještě zdaleka není u konce," řekla svým příznivcům, mezi nimiž byl také její otec a bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Kongresmanka a členka výboru pro vyšetřování násilností v Kapitolu 6. ledna loňského roku už dříve uvedla, že bude i nadále aktivně působit v politice, hovoří se o její případné prezidentské kandidatuře v roce 2024.

Vítězství relativního politického nováčka Hagemanové se s ohledem na předvolební průzkumy předpokládalo. Cheneyovou se přitom podle dřívějších informací chystali podpořit i demokraté a nezávislí, kteří dočasně změnili stranu, aby mohli v republikánských primárkách hlasovat.

Primárky se konaly také na Aljašce, tam ovšem odhady ještě nejsou známy. Trumpova oponentka Lisa Murkowská, která stejně jako Cheneyová hlasovala loni pro ústavní žalobu (impeachment) proti Trumpovi, tam v souboji o křeslo v Senátu čelila Kelly Tshibakaové, jež se těší exprezidentově přízni. Vzhledem ke změnám v aljašském volebním systému ovšem do listopadových voleb nepostupuje jeden, ale čtyři kandidáti, a to nezávisle na své stranické příslušnosti.

Podporovatelé Republikánské a Demokratické strany ve Spojených státech letos ve jednotlivých amerických státech vybírají z kandidátů svých stran, kdo je bude zastupovat v listopadových všeobecných volbách do Kongresu, na guvernérské posty i v jiných místních volbách.

Pro Trumpův impeachment v souvislosti s loňskými násilnostmi v americkém Kongresu, kde zákonodárci potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb, hlasovalo několik republikánů. Ti nyní "vymírají", poznamenala AP. K demokratům se loni připojilo sedm republikánských senátorů a deset republikánských členů Sněmovny reprezentantů. Ze zmíněných deseti kongresmanů letos v primárkách zvítězili jen dva, píše AP, podle níž zbytek buď prohrál nebo neusiloval o znovuzvolení.

Většina kandidátů, které Trump v současném volebním období podpořil, v primárkách uspěla, což podle jeho příznivců svědčí o jeho pokračujícím vlivu na Republikánskou stranu, píše agentura Reuters, podle níž exprezident zvažuje, zda bude za dva roky znovu kandidovat do Bílého domu. Podle AP exprezident dosud do značné míry dominoval v boji o utváření Republikánské strany k obrazu svému a pomohl dosadit své věrné do klíčových volebních soubojů od Arizony přes Georgii po Pensylvánii.