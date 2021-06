Primark otevře v Praze prodejnu 17. června

Ilustrační foto - Budova The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice (na snímku z 9. července 2020).

Praha - Irský oděvní řetězec Primark otevře prodejnu v Praze, první v České republice, 17. června. Český trh se stane čtrnáctým, na kterém společnost působí. Firma tam vytvoří více než 300 pracovních míst, uvedla to dnes v tiskové zprávě. Obchod se bude rozkládat ve třech patrech nově postaveného polyfunkčního domu, tzv. The Flow Building, který se nachází na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Kvůli pandemii koronaviru Primark zahájení provozu několikrát odložil, původně se s ním počítalo už loni v květnu.

Prodejna s plochou 4600 metrů čtverečních se zákazníkům otevře v 09:00. Kromě oděvů, obuvi a doplňků nabídne také kosmetiku a doplňky do domácnosti. Obchod bude otevřený od pondělí do soboty od 09:00 do 21:00, v neděli mezi 10:00 a 20:00.

Pražská prodejna se otevře jako 396. "Pro společnost se jedná o důležitý nový trh, jelikož pokračujeme v expanzi po střední a východní Evropě," uvedl oblastní manažer pro Polsko, Slovinsko a Českou republiku Maciej Podwojski. Primark už loni oznámil, že svou druhou prodejnu v ČR otevře v Brně. Podepsal nájemní smlouvu v obchodním centru Olympia. Pobočka by měla zahájit provoz příští rok. Firma se chystá expandovat také na Slovensko, kde uzavřela nájemní smlouvu na otevření první tamní prodejny, uvedla dnes.

Primark je u českých spotřebitelů velmi oblíbený. Za nákupy do nejbližších zahraničních prodejen se před pandemií vypravovaly autobusy z několika měst, například z Brna nebo Hradce Králové. Lidé oceňují především příznivé ceny zboží. Firma uvádí, že jich dosahuje pomocí odlišné strategie, než kterou volí jiné oděvní řetězce. "Nemáme skoro žádnou reklamu, v televizi nás neuvidíte. Produkty prodáváme pouze v kamenných prodejnách – nemáme e-shop ani doručovací síť. Náklady snižujeme tak, že šetříme na maličkostech, například ramínkách nebo cenovkách," uvedla.

Prodejny Primark podle informací serveru BBC z poloviny dubna zaznamenaly v Anglii a Walesu v prvním týdnu po znovuotevření nejvyšší tržby za více než tři měsíce. Ztráty řetězce za dobu nuceného uzavření dosáhly asi 1,1 miliardy liber (33 mld. Kč). Od otevření ale více než polovina prodejen překonala vlastní rekordy v tržbách.