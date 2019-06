Prima získala vysílací licenci na CNN Prima News

Praha - Televizní skupina Prima získala licenci pro chystaný zpravodajský kanál CNN Prima News. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí celoplošnou licenci udělila na 12 let. Vyplývá to z tiskové zprávy rady. Kanál získal licence pro pozemní vysílání i pro šíření prostřednictvím satelitu. Program má vysílat zpravodajství, publicistiku, magazíny a diskusní pořady, a to nejméně 16 hodin denně.

Prima v dubnu oznámila, že kanál spustí do 12 měsíců. Kontinuální zpravodajství v českém jazyce bude nabízet na základě partnerství s firmou CNN International Commercial. Obsah bude vytvářet oddělení zpravodajství skupiny Prima. Ta již kvůli němu začala nabírat nové zaměstnance. CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima.

CNN Prima News je národní zpravodajskou stanicí, které CNN poskytuje licenci na svoji značku, a zařadí se tak vedle ostatních stanic, kterými jsou například CNN Indonésie, CNN Filipíny, CNN News-18, CNN Turecko, CNNMoney Švýcarsko a CNN Řecko. Prima již dříve uvedla, že CNN Prima News bude sídlit v nové zpravodajské centrále v Praze

Prima byla založena v roce 1993 jako první česká komerční televizní stanice. Společnost provozuje vysílání osmi televizních kanálů a šesti rozhlasových stanic. Kanály Primy v celodenním vysílání dosahují podílu zhruba 23 procent. Skupina má také portfolio webů a tištěných magazínů a patří mezí české lídry na poli HbbTV.