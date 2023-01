Přímá volba podle politoložky vyvolává emoce, ale také zvyšuje zájem o politiku

Brno - Přímá volba prezidenta vyvolává emoce - a s nimi také větší zájem lidí o politiku, domnívá se politoložka Lenka Hrbková. Zároveň ale volba umocňuje polarizaci společnosti. Znesvářené strany se vzájemně vnímají jako nepřátelé, jako ohrožení demokracie i politické kultury. "A tím pádem se emoce vlastně stávají často úplnou podstatou politického konfliktu jako takového. A to je něco, na co jsme dřív nebyli zvyklí," uvedla Hrbková, jež působí v Národním institutu SYRI a na Masarykově univerzitě v Brně.

Podle politoložky už dlouho platí, že všechny volby jsou tak trochu show. "Větší pozornost zkrátka věnujeme politickým osobnostem bez ohledu na to, jaký typ voleb to je nebo jaký je volební systém. Prostě nás víc zajímají," uvedla Hrbková. Kandidáti více otevírají voličům svůj soukromý život, a to nejen na sociálních sítích. Hrbková odkázala třeba na flanelovou košili prezidentského kandidáta Petra Pavla, jenž v druhém kole prezidentské volby stojí proti Andreji Babišovi (ANO).

Roli emocí ve volbách vnímá vědkyně jako výraznou. "Emoce jsou psychologicky velmi důležitou součástí našeho rozhodování. Jsou to jednoduše vstupy do našeho rozhodovacího procesu," uvedla. Třeba kompetence kandidátů tak lidé někdy hodnotí trochu zkresleně, na základě sympatií k jednotlivým uchazečům o Hrad.

Aktuální prezidentská volba s sebou nese vysoký zájem voličů; společnost má pocit, že jde o hodně. "A je zřejmé, že tato skutečnost do nějaké míry souvisí s emocionálním vyzněním základního konfliktu mezi dvěma pomyslnými tábory, které se v rámci prvního kola vygenerovaly. Už samotný pocit ohrožení nebo potenciálního ohrožení z vítězství druhého kandidáta může být dostatečně mobilizační," uvedla Hrbková.

Z dat, která vědci SYRI sbírali ještě před prvním kolem, vyplývá, že existují voliči, kteří vybírají kandidáty podle toho, jestli je mají, anebo nemají rádi. Podobně pohlížejí i na jejich podporovatele.

"Ukazuje se, že se mnohem méně chtějí bavit o politice s lidmi, kteří volí kandidáty, které nemají rádi, nebo že by jim vadilo mít takového voliče ve své rodině. Dokonce lidem vadí představa, že by se jejich potomek oženil nebo provdal za podporovatele kandidáta, kterého nemají rádi," uvedla Hrbková.

Show kolem voleb má podle politoložky jeden pozitivní výsledek, a to je obecné zvýšení zájmu o politiku, což celkově posiluje pozitivní vztah občanů k demokracii.

