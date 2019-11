Prima se do půlky prosince přestěhuje z Palmovky na Vinici

Televizní skupina Prima se po 21 letech začala stěhovat z pražské Palmovky do polyfunkčního objektu Vinice (na vizualizaci) ve Strašnicích.

Televizní skupina Prima se po 21 letech začala stěhovat z pražské Palmovky do polyfunkčního objektu Vinice (na vizualizaci) ve Strašnicích. PR/Skupina Prima

Praha - Televizní skupina Prima se po 21 letech začala stěhovat z pražské Palmovky do nového sídla ve Strašnicích. Kompletně se přemístí do poloviny prosince. V nově zrekonstruovaných prostorách polyfunkčního objektu Vinice bude disponovat prostory o rozloze 12.500 m2 na šesti podlažích. Prima to uvedla v tiskové zprávě.

Stěhování skupiny Prima i rádií Media Clubu je rozděleno do jednotlivých etap tak, aby nebylo přerušeno vysílání televizních ani rozhlasových stanic. "Jde o koordinačně velmi náročný projekt, kdy máme přesně navržený harmonogram stěhování. Jako první se stěhoval archiv, následují programové oddělení, technici, administrativní oddělení. V poslední fázi se budou stěhovat zpravodajská oddělení, rozhlasové stanice a odbavovací pracoviště," uvedl uvedl generální ředitel Marek Singer.

Prima bude působit ve čtyřech nadzemních patrech, technické a provozní zázemí televize se nachází ve dvou podzemních podlažích, kde mohou zaměstnanci zaparkovat auta či bicykly. Kromě tří televizních studií se v budově nachází i šest rozhlasových studií, Fresh kavárna, dětská skupina Primáček a 12 zasedacích místností pro pracovní jednání.

"Nová adresa vždy pro Primu znamená významný milník. Věřím, že tomu bude i tentokrát. Nové prostory s nejmodernějšími televizními studii započnou další éru našeho zpravodajství i pořadů vlastní tvorby. Do budovy se přesunou obchodní zastupitelství Media Club i rádia společnosti Radio United, čímž se zkoncentrují média skupiny GES pod jednu střechu," dodal Singer.

Interiér budovy je podle něho navržený jednoduše a funkčně, tmavě šedé kovové prvky jsou kombinovány se dřevem. Industriální nádech prostorám dodávají železobetonové konstrukce či chybějící podhledy v kancelářích. Všechny konstrukce jsou zároveň navržené tak, aby splňovaly požadavky na vyšší akustický útlum vzhledem k televizním, rozhlasovým a nahrávacím studiím. Osvětlení prostor je zajištěno pomocí LED technologie.

V budově je položeno celkem 320 kilometrů datových a televizních kabelů a nainstalováno 4300 síťových portů. Nechybí ani velkokapacitní serverovna, k dispozici jsou také tři zdroje energie, které zaručí chod vysílání i v případě přerušení dodávky elektřiny.

Původně obchodně-administrativní centrum Vinice s navazujícím obytným souborem Palouk bylo postaveno v roce 1998, v té dobějšlo o jeden z největších realizovaných architektonických souborů toho typu v Praze. Poté, co se téměř po dvou desetiletích odstěhoval dlouholetý majoritní uživatel Vodafone, objekt koupila společnost GES Real. Ta je součástí české finanční skupiny GES Group Ivana Zacha, která ovládá i Primu.