Prima Agri má odborníka na krmení krav, jež dojí i 60 litrů denně

Prachatice - Až 60 litrů mléka denně nadojí některé krávy prachatické firmy Prima Agri PT. Firma staví na krmení s vysokým obsahem živin, na něž si najala specialistu. Letos společnost, která hospodaří téměř na 1300 hektarech, měla rekordní výnos u řepky, 4,5 tuny z hektaru. Do budoucna plánuje i bourárnu masa s bufetem. V koronakrizi teď podporuje zdravotníky z prachatické nemocnice. ČTK to řekl jednatel František Hodina. Společnost vyhrála regionální kolo soutěže Firma roku.

Firma se 30 zaměstnanci vyrobí denně 10.000 litrů mléka. Chová kolem 1200 kusů hovězího dobytka, z toho asi 350 dojnic. Každá z nich průměrně za den nadojí 33 litrů, některé i přes 60 litrů mléka.

"Vždycky mě bavila genetika. Plemenné býky si vybírám sám, spolupracujeme s jednou českou firmou a padesát procent inseminačních dávek bereme z USA. V užitkovosti se nejvíc projeví kvalita krmení: to, co kravám dám, z nich dostanu. Tady na Šumavě začínáme dělat senáže 12., 13. května, všichni si klepou na čelo, že tak brzy. Musí to být mlaďoučké, aby tam byly živiny. U jetelotrav děláme i čtyři seče. V senážích potřebuji mít aspoň 16 procent dusíkatých látek," řekl osmačtyřicetiletý Hodina.

Mléko dodává přes Mlékařské a hospodářské družstvo JIH do německého Goldsteigu. Prodává ho tam 15 let, výkupní cena byla v září 7,93 Kč bez daně, předtím se dlouho pohybovala kolem devíti Kč.

Masný skot pase přes léto venku. Telata od masných krav prodává většinou do Turecka, Chorvatska a Slovinska, kvůli cenám. Investuje hlavně do živočišné výroby, letos na farmě Nebahovy zkolaudovali nový teletník.

V bývalé slepičárně chce časem zřídit bourárnu masa, zrání a bufet, což podle Hodiny ve městě chybí. "Aby si i místní lidé sáhli na pořádné hovězí maso, uzrálé, vystařené," řekl. Náklady budou kolem 15 milionů Kč.

Rostlinná výroba zabírá 550 hektarů orné půdy. Firma pěstuje krmné obilí - ječmen, pšenici, triticale, oves - dále na 150 hektarech kukuřici a na 40 hektarech řepku. Z ní měla letos rekordní výnos 4,5 tuny z hektaru, meziročně o tunu vyšší. Hodina ji sází kvůli osevnímu postupu obilovin.

"Přerušuji obilí kukuřicí, ale mám třetinu pozemků, kde kukuřici dělat nemůžu, protože jsou ohrožené erozí," uvedl. Ceny komodit teď rostou, pro první čtvrtletí 2021 je u pšenice 4500 Kč za tunu. Hodina ji skladuje v sile, prodává většinou po Novém roce. Loni měla firma tržby 43,2 milionu a zisk po zdanění 3,5 milionu, vyplývá z výroční zprávy. Firma vlastní i 35 hektarů lesa, zatím dřevo netěží, kvůli nízkým cenám.

Společnost v roce 1997 založilo 14 akcionářů, koupili podíly zemědělského družstva. V roce 2014 se stal jediným akcionářem Hodina, původně zootechnik firmy. Na koupi si vzal bankovní úvěr 47 milionů Kč. "Tři měsíce jsem nespal. Nebyl jsem zvyklý na dluhy," řekl.

Vztah k oboru má odmala. Otec pracoval v družstvu, doma v Drslavicích chovali býky i krávu. Věřící křesťan a také myslivec sám chová i slepice, plánuje kachny. Syn dřív ve firmě pracoval, dcera, která od 16 let chodila do firmy brigádně dojit, studuje Českou zemědělskou univerzitu v Praze.