Přilákat do učitelství lidi z jiných profesí mají videa projektu Začni učit!

Praha - Nalákat za katedru lidi z jiných profesí a zvýšit tak počty učitelů, kterých je v Česku nedostatek, mají za cíl nová videa projektu Začni učit! Zájemci se v nich mohou inspirovat příběhy lidí, kteří se rozhodli pro povolání pedagoga, aniž by původně studovali pedagogiku. ČTK to sdělil zástupce projektu Ondřej Sliš. Cílem je podle něj motivovat lidi, kteří uvažují o učitelské kariéře, aby k tomu podnikli další kroky.

Návštěvníci webu www.zacniucit.cz najdou podle Sliše vedle videí i další informace o možnostech, jak se stát pedagogem. "Patří mezi ně přihlášení se do programu Zkus učit!, který umožňuje vyzkoušet si na týden učení. Jiná sekce webu umožňuje pohodlně si zjistit, jaké pedagogické vzdělání si zájemci o tuto profesi měli doplnit, aby se stali kvalifikovanými učiteli," uvedl Sliš. "V Česku je podle průzkumů více než 100.000 lidí s vysokoškolským titulem, kteří si s myšlenkou začít učit pohrávají," dodal.

V mateřských, základních a středních školách pracuje podle dat ministerstva školství letos zhruba 173.500 učitelů. V roce 2019 byl jejich průměrný věk podle průzkumu resortu 47,2 roku. Ministerstvo školství odhaduje, že nejsilnější ročníky pedagogů odejdou do důchodu asi do roku 2035. Podle Sliše může v blízké budoucnosti v Česku chybět víc než 10.000 učitelů. Podle studie think-tanku IDEA přešla řada kvalitních učitelů v posledních 30 letech do jiných profesí a prohloubila se feminizace školství. Zástupci škol si dlouhodobě stěžují na nedostatek učitelů zejména pro předměty, jako jsou matematika, fyzika, informatika nebo chemie.

Projekt Začni učit! se snaží do škol přilákat i nadšence, kteří nevystudovali pedagogiku. První z nových videí projektu představuje příběh právníka Dominika Macka. Popisuje, jak si pár měsíců před koncem studia na právnické fakultě uvědomil, že spíše než práce v notářské kanceláři by ho lákalo učitelství. Vysvětluje, že od malička rád vysvětloval lidem věci a staral se o mladší kamarády. Studium práv ho sice bavilo, zároveň při něm ale zjistil, že ho naplňuje i učit druhé lidi. Hned po skončení studia proto začal učit právo v základech společenských věd a dějepis.

Nová videa jsou přístupná i na sociálních sítích projektu, a to na facebooku, twitteru nebo instagramu. Jejich vznik podpořil Nadační fond Abakus, podílel se na nich také redaktor Českého rozhlasu Martin Hrnčíř, doplnil Sliš.

Učitelé musí splňovat kvalifikační podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících. Pokud zájemce o profesi nemá pedagogické vzdělání, může ho ředitel školy přijmout pod podmínkou, že nedokáže zajistit kvalifikovaného pracovníka. Ministerstvo školství by tuto možnost chtělo víc otevřít. Podle návrhu novely zákona, který připravilo, by na druhém stupni základních škol a ve středních školách mohli začít učit i lidé bez pedagogické kvalifikace, jako kdyby ji měli. Do tří let by si museli vzdělání doplnit. Návrh čeká na projednání vládou.