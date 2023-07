Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu za pololetí klesly téměř o polovinu

Moskva - Příjmy ruského rozpočtu z ropy a zemního plynu se za prvních šest měsíců letošního roku meziročně snížily o 47 procent na 3,38 bilionu rublů (812,3 miliardy Kč). Na vině jsou nižší ceny a nižší objem prodeje. Podle agentury Reuters to vyplývá z údajů, které zveřejnilo ruské ministerstvo financí.

Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro ruskou ekonomiku zásadní. V samotném červnu meziročně klesly o 26,4 procenta na 528,6 miliardy rublů, pokles však zpomalil z 36 procent v květnu. Meziměsíčně se rozpočtové příjmy z ropy a plynu snížily o 7,4 procenta.

Příjmy Ruska z ropy a plynu snižuje cenový strop na ropu, který zavedly západní země, a také uzavření plynovodu Nord Stream, kterým proudil plyn do Evropy. Plynovod byl loni v září vyhozen do povětří a vyšetřovatelé zatím nezjistili, kdo je za to zodpovědný.

Deficit ruského rozpočtu za pět měsíců činil 42 miliardy USD (916,1 miliardy Kč). Byl tak 17 procent nad plánem na celý rok 2023, upozornil Reuters.

Ministerstvo financí předpokládá, že příjmy z ropy a plynu v letošním roce klesnou o 23 procent na 8,94 bilionu rublů. Rozpočtový schodek by měl činit téměř tři biliony rublů, což by byly dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Ruský premiér Michail Mišustin podle vyjádření Kremlu informoval prezidenta Vladimira Putina, že ruská ekonomika může v letošním roce vzrůst o více než dvě procenta a inflace by mohla zůstat pod pěti procenty. Mezinárodní měnový fond (MMF) předpokládá, že ekonomika letos vzroste o 0,7 procenta. V loňském roce ruská ekonomika o 2,1 procenta klesla.