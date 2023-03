Příjmy ČR z cestovního ruchu loni vzrostly o 51 miliard Kč na 118 miliard Kč

Praha - Příjmy České republiky z cestovního ruchu loni dosáhly přibližně 118 miliard korun, meziročně byly asi o 51 miliard korun vyšší. Nepřekonaly však úroveň z předcovidového roku 2019, kdy činily zhruba 167 miliard korun. Vyplývá to z tiskové zprávy agentury CzechTourism, kterou má ČTK k dispozici. Výdaje na cestovní ruch podle ní loni byly 116 miliard korun, proti roku 2021 vzrostly o 46 miliard korun. V roce 2019 výdaje činily 135 miliard korun, informovala dnes agentura.

Do příjmu cestovního ruchu se podle CzechTourism počítají peníze, které zahraniční turisté v Česku utratí za ubytování, stravu nebo dopravu. Do nákladů naopak patří útraty Čechů za dovolenou mimo tuzemské hranice, stojí ve zprávě.

Nejvíce v minulém roce v Česku utratili Ukrajinci, a to přibližně 42 miliard korun. Na druhém místě se s přibližně 18 miliardami korun umístili Němci a na třetím Poláci, kteří se na příjmech Česka z cestovního ruchu podíleli asi 12 miliardami korun. "Do pomyslné top pětky se dostalo Slovensko s 12,3 miliardy korun a Spojené státy se zhruba třemi miliardami korun," uvedl vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček. Doplnil, že zatímco v částce, kterou v tuzemsku utratili Ukrajinci, se pravděpodobně odrazila ruská invaze, turisté z ostatních zmiňovaných zemí patří mezi ty, kteří do Česka jezdí nejčastěji.

"I když loni výrazně víc než dřív po Česku cestovali domácí turisté a hostů z okolních států už bylo téměř stejně jako před pandemií covidu 19, stále chyběli a chybí bonitnější turisté ze vzdálených zemí, zejména z Asie. Situaci pomohou změnit přímé dálkové lety, na jejichž obnovení či novém zavedení spolu s Letištěm Praha usilovně pracujeme. Skvělou zprávou tak je ve středu oznámené červencové spuštění přímých letů na Tchaj-wan," uvedl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Za deset dní podle něj začne létat první přímá linka z Prahy do jihokorejského Soulu.

Průměrná útrata za osobu a den loni u zahraničních turistů činila zhruba 1900 korun, meziročně klesla asi o 300 korun. Předloni nerezidenti v tuzemsku utratili průměrně 1560 korun na osobu a den, v roce 2020 pak přibližně 1820 korun, stojí ve zprávě.