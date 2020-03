Přijímací zkoušky na VŠ by mohly být 15 dnů po otevření škol

Praha - Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly konat prezenčně nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je ale měly mít možnost organizovat i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Vyplývá to z návrhu zákona, který kvůli situaci kolem koronaviru vypracovalo ministerstvo školství. Materiál má ČTK k dispozici. Školy by podle úpravy také mohly prodloužit akademický rok a mohly by studentům odpustit poplatky za příliš dlouhé studium. Vláda se návrhem bude zabývat možná už dnes.

Vzhledem k nejistému termínu otevření škol některé vysoké školy již avizovaly, že budou muset zkoušky posunout. O termínech přijímacích zkoušek rozhoduje každá vysoká škola sama. Podle platného zákona je musí vyhlásit s alespoň čtyřměsíčním předstihem. To by ale v současné situaci mohlo působit potíže. Zvláštní zákon by proto měl umožnit lhůtu zkrátit na 15 dnů.

Zkoušky by se mohly konat také na dálku prostřednictvím internetu. Pokud by škola trvala na prezenční formě zkoušky, neměl by být její termín dřív než 15 dnů po znovuotevření škol. Úprava by měla platit jen pro tento rok, a to pro veřejné, soukromé i státní vysoké školy.

Vzhledem k tomu, že letos není zatím jasný ani termín maturit, navrhuje ministerstvo, aby mohli uchazeči o studium předložit maturitní vysvědčení až po zápisu. Měli by ho dodat nejpozději do 30 dnů od zahájení akademického roku 2020/2021. Pokud by to do té doby neučinili, nahlíželo by se na ně, jako by se nikdy studenty nestali.

Maturitní zkoušky by se dle mimořádné úpravy, která je již platná, měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do 1. června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy.

Upravit by se měly i podmínky státních zkoušky na VŠ a obhajoby disertačních prací. Mohly by se konat i přes internet. Podmínkou je, aby šlo o komisionální zkoušení. Nahrávky by se měly uchovat pět let, aby se naplnila podmínka veřejnosti zkoušky. Vysoká školy by je ale mohla poskytnout jen orgánům veřejné moci. Pokud by se státnice nemohly konat ani na dálku, měly by být po otevření škol. Školy by navíc měly mít možnost akademický rok prodloužit.

Návrh, který dle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky, vznikal ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií či odpuštění poplatků za nadstandardní dobu studia. Doba od 1. března do 31. srpna by se v této souvislosti neměla do studia započítávat. Na pokrytí nákladů by měly jít peníze ze stávajících rozpočtů ministerstev školství a sociálních věcí. Akademické senáty by dle návrhu mohly jednat a hlasovat na dálku.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání. Ministr školství Robert Plaga (ANO) minulý týden uvedl, že předpokládá jejich otevření v druhé polovině května. Rozhodovat bude ministerstvo zdravotnictví dle vývoje koronavirové epidemie.