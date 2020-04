Přijímací zkoušky na VŠ budou nejdříve 15 dnů po otevření škol

Praha - Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat vedle prezenční formy i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes schválil Senát hlasy všech přítomných členů. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Vysoké školy budou moci také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.

Sněmovna ve vládním návrhu prodloužila lhůtu, v níž budou moci přijatí uchazeči dodat vysoké škole dodatečně maturitní vysvědčení. Bude činit 45 dnů po začátku akademického roku, kabinet původně navrhoval 30 dnů.

Některé vysoké školy už avizovaly, že kvůli epidemii budou muset zkoušky posunout. Termíny přijímacích zkoušek určuje každá vysoká škola sama, za standardního stavu je musí vyhlásit alespoň čtyři měsíce předem. Kvůli opatřením proti koronaviru to nemohou splnit, a zákon proto lhůtu zkracuje na 15 dnů.

Senát v doprovodném usnesení upozornil na návrh Václava Hampla (za KDU-ČSL) na to, že v případě organizování přijímacích zkoušek na dálku by mohlo některé uchazeče znevýhodnit nekvalitní připojení k internetu. Vysoké školy by to měly podle usnesení směřované konferenci rektorů zohlednit.

Maturitní zkoušky by se podle jiné úpravy, která už byla přijata, měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy. Za současné situace s ohledem na plán otevírání škol počítá ministerstvo školství s prvními maturitami po 1. červnu.

Státní zkoušky na vysokých školách a obhajoby dizertačních prací se budou moci konat i prostřednictvím internetu. Podmínkou je, aby se jednalo o komisionální zkoušení. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit ani na dálku, měly by být po otevření škol.

Úprava vznikala ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií. V souvislosti s odpuštěním poplatků za nadstandardní dobu studia se doba od začátku března do konce srpna nebude do studia započítávat. Akademické senáty budou moci podle předlohy jednat a hlasovat na dálku.

Srovnávací zkoušky budou v červnu a červenci, v květnu online

Národní srovnávací zkoušky, které nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli epidemii koronaviru posunou na 13. června až 11. července. Navíc bude i mimořádný online termín 30. května. Novinářům to dnes řekli zástupci společnosti Scio, která zkoušky organizuje. Termíny srovnávacích zkoušek se už jednou posouvaly, a to z dubna na květen.

Scio chtělo původně termín srovnávacích zkoušek dodržet i poté, co se 11. března zavřely školy, nicméně později se rozhodlo zkoušky posunout. Podle dnešních informací by měly být 13. června, 27. června a 11. července. Uchazeči, kteří jsou například v nařízené karanténě, se budou moci zúčastnit mimořádného online termínu. Má být 30. května.

Zkoušku přes internet budou moci dělat uchazeči o studium v Česku i v řádných termínech. V tom případě za ni ale budou muset zaplatit dodatečný poplatek zhruba deset eur, tedy kolem 270 korun, uvedli zástupci Scio. Na Slovensku se zkoušky budou konat pouze v online režimu.

Systém pro online zkoušku vyvinula společnost Janison. Uchazeči budou muset být s počítačem vybaveným webkamerou a mikrofonem v uzavřené místnosti. Zkouška se bude celá nahrávat. Inteligentní systém bude zaznamenávat, co se v místnosti u uchazeče děje například i podle zvuků, pohybu očí či práce na ploše počítače, popsali zástupci Scio. Umělá inteligence pak vypočítá pravděpodobnost podvádění, kterou následně podle výsledků testu vyhodnotí pracovník společnosti Scio. Výsledky zkoušek by uchazeči měli dostat zhruba týden po jejich konání.

Online zkoušky by měly mít stejné části jako běžné testy. "Snažili jsme se najít řešení, které bude nejpodobnější a bude využívat všechny typy testovacích otázek, na které jsou uchazeči zvyklí, a to včetně poslechu (u zkoušek z cizích jazyků)," řekl vedoucí projektu zkoušek Martin Drnek. Podle projektového manažera Andreje Kutarni umožní online systém uchazečům také dělat si různé poznámky a vracet se k předchozím otázkám.

Srovnávací zkoušky využívají každoročně desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku. Zástupci společnosti dnes řekli, že nyní s fakultami jednají o jejich využití po posunutých termínech. Některé školy, zejména na Slovensku, se podle nich už rozhodly, že přijímací zkoušky letos zruší, a srovnávací testy proto nevyužijí.

Podle mimořádné úpravy zákona, o které by dnes měl jednat Senát, se prezenční přijímací zkoušky na vysoké školy budou moci konat nejdřív 15 dnů po znovuotevření škol. První vysokoškoláci by se podle plánu vlády měly do škol vrátit v pondělí. Vysoké školy by podle návrhu zákona měly mít možnost dělat přijímací zkoušky i na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Tři termíny srovnávacích zkoušek se konaly už v uplynulých měsících, další měly být původně 4. dubna, 1. května a 23. května. Scio o jejich posunutí rozhodlo už jednou v březnu, tehdy oznámilo nové termíny na 1. května, 23. května a 13. června.