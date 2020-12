Příjezdy do Německa se na úroveň před krizí vrátí nejdřív v r. 2024

Praha - Příjezdový cestovní ruch v Německu se na úroveň před koronavirovou krizí vrátí nejdříve v roce 2024. O rok dříve by mohl dosáhnout 86,4 procenta hodnoty roku 2019. České turisty aktuálně Německo zve na virtuální výlety v zemi, cestovatele inspiruje příběhy a obrázky týkajícími se vánočních tradic. Příští rok se zaměří na téma udržitelnosti, bude lákat také do lázní. Na on-line tiskové konferenci to řekl vedoucí českého zastoupení Německé turistické centrály (DZT) Jan Pohaněl.

Návrat na předkrizovou úroveň až v roce 2024 bude podle Pohaněla způsoben především kvůli služebním cestám. Ty se podle něj na rozdíl od turistických nebudou tak rychle obnovovat. Loni Německo podle Pohaněla zaznamenalo zhruba 90 milionů přenocování, letos od ledna do září evidovalo pokles o 60 procent, uvedl.

V důsledku pandemie a souvisejících vládních opatření přesunula DZT komunikaci především na sociální sítě. Pod hastagem GermanyXmas upozorňuje turisty na zvyky, tradice či kulinářské speciality v Německu v předvánočním čase. Podle předsedkyně představenstva DZT Petry Hedorferové v minulosti Německo lákalo na více než 3000 vánočních trhů a mnohé kulturní akce.

Loni v listopadu a prosinci podle Hedorferové mezinárodní hosté, kromě obchodních cestujících, v zemi realizovali asi 9,6 milionu přenocování a utratili téměř 1,4 miliardy eur (36,8 mld. Kč).

"Turistická země Německo reprezentuje důležité hodnoty, jako cestování ohleduplné k místním obyvatelům i životnímu prostředí, minimalizace zdravotních rizik na cestách, možnosti bezbariérového cestování a další. Tyto pak musíme i nadále udržovat v povědomí české veřejnosti," uvedl Pohaněl. Příští rok tak bude DZT představovat například certifikovaná ubytování, která dbají na ohleduplnost k životnímu prostředí. Lákat bude do přírody.

Na české cestovatelské mapě je aktuálně Německo mezi rizikovými zeměmi. Při návratu je tak nutné podstoupit test na koronavirus nebo karanténu. Německo rovněž ČR zařadilo mezi rizikové státy, opatření se v jednotlivých spolkových zemích mohou lišit. Například v Bavorsku ode dneška platí nouzový stav. Češi si tak nebudou moci nejméně do 5. ledna zajet do této spolkové země na nákup nebo pro pohonné hmoty.

Němci jsou rovněž důležitými turisty pro Českou republiku. Nejvíce zahraničních hostů loni podle Českého statistického úřadu do ČR přijelo právě z Německa, ubytovaných jich tu byly dva miliony.