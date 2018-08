Brno - K brněnskému Masarykově okruhu začali najíždět fanoušci Grand Prix České republiky silničních motocyklů. Provoz na dálnici je plynulý, menší zdržení čeká řidiče v areálu automotodromu, uvedli policisté v 7:42 na svém webu.

V Brně se dnes jedou hlavní závody, očekává se návštěva mnoha desítek tisíc lidí.

"První stovky diváků už zaujaly svá místa na okruhu a těší se na závody, na místech jsou i policisté. V permanenci je už i nová technika, která zajišťuje datový tok do řídícího štábu včetně policejních informačních systémů," uvedla policie.

Bezproblémové byly příjezdy i odjezdy fanoušků v pátek i v sobotu, žádné dlouhé kolony se netvořily. Policie řešila jen drobné nehody. Výjimkou byla páteční podvečerní nehoda, kdy se u Lesní Hluboké na Brněnsku střetl třiapadesátiletý motorkář ze Švýcarska s protijedoucím osobním autem, které se při předjíždění nestihlo zařadit zpět do svého pruhu. Muže záchranná služba letecky přepravila do nemocnice, kde ale zraněním podlehl.

Pro příjezd vlastním autem do areálu Masarykova okruhu mají návštěvníci využít dálnici D1. Na exitu 182 Kývalka je ale dopravní omezení, při cestě od Prahy se řidiči ještě před omezením pro použití tohoto sjezdu nemají řadit do protisměrného pásu, při cestě z Brna se zase musí včas zařadit do pravého pruhu. Návštěvníkům z Brna a okolí policie doporučuje využít městskou hromadnou dopravu, fungovat budou zdarma mimořádné linky 400 a X. Policie doporučuje řidičům, aby počítali se zdržením a vyjížděli s předstihem.