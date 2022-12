Přijetím nelidskosti Ruska umožníme vítězství ruského světa, varoval Duda

Lodž (Polsko) - Pokud přijmeme nehumánnost Ruska jako něco normálního, umožníme tím vítězství takzvaného "ruského světa", který znamená brutalitu, agresi, válku, chudobu a smrt. Na jednání ministrů zahraničí členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v polské Lodži to dnes podle agentury PAP řekl polský prezident Andrzej Duda.

Polský prezident řekl, že nynější ruská invaze na Ukrajinu je prvním takovým válečným aktem v Evropě od 2. světové války. "Poprvé od 2. světové války jsme konfrontováni s tak otevřeným ozbrojeným útokem na principy, které jsme všichni přijali, abychom předešli další válce v Evropě," prohlásil Duda. Dnešní Rusko je podle něj "zločinecký stát, jehož politiku nelze tolerovat a jehož slovům nelze věřit".

K pokračujícímu ničení civilní infrastruktury na Ukrajině prezident podle PAP poznamenal, že mezinárodní společenství "by nemělo akceptovat záměrné vyhlazování civilního obyvatelstva". "To by nemělo být vnímáno jako normální, nelze to ignorovat," zdůraznil Duda. Ruská politika je podle něj založená na "antihodnotách", proti nimž evropské země spojily síly, aby vytvořily Evropu, v níž jsou "respektovány svoboda jednotlivce a lidský život".

Za Českou republiku se lodžského dvoudenního jednání téměř šedesátky šéfů diplomacií zemí OBSE účastní Jan Lipavský. Polsko odmítlo povolit vstup na své území ruské delegaci.