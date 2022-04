Přijetí Finska a Švédska do NATO bude rychlé, řekl Stoltenberg

Brusel - Pokud Finsko a Švédsko požádají o vstup do NATO, budou vítány a jejich přijetí bude rychlé. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, podle něhož členské země podporují přistoupení obou skandinávských států. Dlouhá léta neutrální Helsinky i Stockholm chtějí podle tamních médií kvůli obavám z ruské agrese na Ukrajině dvůj záměr vstoupit do aliance společně deklarovat juž v květnu.

"Jsou to naši nejbližší partneři, vyspělé demokracie a členové EU. Spolupracujeme s nimi mnoho a mnoho let," řekl Stoltenberg před setkáním s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.

Pokud oba státy požádají o členství na jaře, mohl by je odsouhlasit již červnový summit aliance v Madridu. Všech třicet dosavadních členů pak ovšem musí ratifikovat přijetí nových zemí ve svých parlamentech, což může nějaký čas trvat.

"Jsem přesvědčen, že přechodné období dokážeme zařídit tak, aby to dobře fungovalo pro Švédsko i Finsko," odpověděl dnes Stoltenberg na otázku, jaké bezpečnostní záruky budou mít oba státy v době od podání žádosti do vstupu.

V obou zemích se po únorovém začátku války na Ukrajině rozproudila debata o tom, jestli kvůli bezpečnosti nebude lepší, aby se staly členy NATO. Tím by jim totiž byla zajištěna kolektivní obrana v případě napadení Moskvou.