Příjemci některých dávek musí od července zas dokládat úřadu práce příjmy

Praha - Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení, přídavek na děti či mají zvýšení příspěvku na péči, budou od července znovu muset úřadu práce každé tři měsíce dokládat své příjmy a jiné náležitosti. Úředníci opět začnou vyplácenou podporu pravidelně přehodnocovat. ČTK o tom informovala mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková.

Podle údajů ministerstva práce vyplácel úřad letos v dubnu 158.900 příspěvků na bydlení a 217.300 přídavků na dítě. Příspěvek na péči dostávalo 352.100 lidí. Kolik z nich mělo jeho zvýšení, není z dostupných statistik jasné.

"Přestože v předchozím čtvrtletí to s ohledem na nouzový stav nutné nebylo, příjmy za duben, květen a červen 2021 lidé dokládat musí. Mohou tak učinit od 1. července," uvedla mluvčí.

Lidé s přídavkem na děti, příspěvkem na bydlení a zvýšením příspěvku na péči musí úřadům práce pravidelně dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby pak potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.

Pravidelné dokládání příjmů odboural dočasné už třikrát zákon. Kabinet ho prosadil poprvé loni na jaře za první vlny epidemie. Znovu se pak norma přijala také loni na podzim a opět letos na jaře. Opatření mělo bránit šíření nákazy a omezit kontakty lidí s úředníky. Mělo také ulevit úřadům práce, které měly výpadek pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské či v karanténě.

Beránková podotkla, že není nutné doklady dodat hned začátkem července. Čas je na to celý měsíc. Vedení úřadu vyzývá k tomu, aby lidé požadované materiály doručovali raději na dálku. "Apelujeme na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na úřad práce osobně. Žádosti a jiné podklady mohou zasílat i jinou cestou," uvedl generální ředitel úřadu Viktor Najmon. Podle něj tak lidé ochrání své zdraví a vyhnou se čekání ve frontě.

K elektronickému zaslání podkladů, ale i k podání žádostí o dávky či nahlášení nezaměstnanosti úřadu práce lidé potřebují datovou schránku či elektronický podpis. Bez nich budou muset podklady poslat poštou, nebo donést a potvrdit osobně. K návštěvě se mohou objednat on-line, uvedla mluvčí. Dodala, že lidé by měli uvádět v podkladech telefonní číslo a e-mailovou adresu. Úředníci tak mohou žadatele kontaktovat pro případné doplnění či vyjasnění údajů. Podle Beránkové s vyplňováním žádostí mohou pomoci informační letáky a videa s návody na webu úřadu a na facebooku. K dispozici je i chatbot či pracovníci na bezplatné lince 800 779 900. Dotazy je možné posílat i elektronicky.