Příjemci dávek asi zas nebudou muset dokládat úřadu práce příjmy

Praha - Lidé zřejmě nebudou muset úřadům práce dokládat za první čtvrtletí své příjmy kvůli pobírání příspěvku na bydlení, přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Úředníci by teď neměli podporu přehodnocovat, dál by ji měli vyplácet v dosavadní výši. Návrh zákona dnes schválila vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zákon musí ještě přijmout Parlament a podepsat prezident. Platit by mohl od dubna.

Kabinet podobnou normu schválil už loni na jaře a také na podzim. Úřady práce měly omezený provoz. Opatření mělo bránit šíření nákazy a omezit kontakty lidí s úředníky. Mělo také ulevit úřadům práce, které měly výpadek pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské či v karanténě.

"Lidé pobírající příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a zvýšený příspěvek na péči nebudou muset dokládat příjmy a náklady na bydlení za první čtvrtletí. Kvůli minimalizaci přenosu covidu jsme se rozhodli překlopit dávky do dalšího čtvrtletí," uvedla Maláčová.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce v běžné situaci dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby pak potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.

Podle návrhu by příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšení příspěvku na péči požadované dokumenty dokládat nemuseli. Úřady práce by při stanovení dávky měly vycházet z dokladů z minulého čtvrtletí. Ministerstvo práce už dřív uvádělo, že díky navrhovanému dočasnému zrušení povinnosti by úřadům práce ubylo významně administrativy a mohly by se soustředit na vyřizování žádostí o jiné dávky a na další agendu.

Aby dočasná pravidla začala platit, musí návrh zákona přijmout i Parlament a podepsat prezident. Ministerstvo navrhuje, aby se norma projednávala zrychleně.